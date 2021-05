Zemřel B. J. Thomas, který nazpíval hit Raindrops Keep Fallin’ On My Head

LOS ANGELES Po boji s rakovinou zemřel popový zpěvák B. J. Thomas, který nahrál oscarovou píseň Raindrops Keep Fallin’ On My Head použitou ve filmu Butch Cassidy a Sundance Kid. Americkému umělci bylo 78 let.

Zprávu o smrti zpěváka, jehož celé jméno je Billy Joe Thomas, přinesl jeho publicista Jeremy Westby. Thomas v březnu oznámil, že mu byla diagnostikována rakovina plic, a v sobotu nemoci podlehl ve svém domě v texaském Arlingtonu.



Rodák z Oklahomy se na hudební scéně poprvé výrazněji prosadil v roce 1966 s gospelovou úpravou skladby písničkáře Hanka Williamse I’m So Lonesome I Could Cry, načež během své kariéry prodal miliony desek a nazpíval hity v různých žánrech, uvádí AP. Mezi jeho nejznámější songy patří I Just Can’t Help Believing a Hooked on a Feeling.

Tím úplně nejznámějším je ale zcela jistě rozmarná balada Raindrops Keep Fallin’ On My Head z roku 1969. Skladba napsaná Burtem Bacharachem a Halem Davidem vystoupala na první místo hitparád ve Spojených státech i v Kanadě a po zařazení do soundtracku westernu Butch Cassidy a Sundance Kid získala oscara pro nejlepší píseň ve filmu.