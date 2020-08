Zemřel jeden z prvních kytaristů Red Hot Chili Peppers Jack Sherman. Hrál na debutovém albu

Sherman s kapelou Red Hot Chili Peppers vyrazil i na první tour po Spojených státech v roce 1984, spolupodílel se také na textech pro písně z druhého alba. Příčina smrti zatím nebyla podle serveru BBC, který o Shermanově úmrtí informuje, stanovena.

„Byl to ojedinělý chlap a my mu chceme poděkovat za všechno dobré, špatné i to mezitím,“ uvedla kapela na svém oficiálním twitterovém účtu. „My z rodiny RHCP bychom chtěli Jacku Shermanovi popřát hladkou cestu na onen břeh, protože už není mezi námi,“ napsala kapela.



We of the RHCP family would like to wish Jack Sherman smooth sailing into the worlds beyond, for he has passed. Jack played on our debut album as well as our first tour of the USA. pic.twitter.com/2vpZ3wrYRN