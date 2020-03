Zemřela americká hvězda country hudby. Kennymu Rogersovi bylo 81 let

Atlanta V 81 letech zemřel americký zpěvák, pianista a kytarista Kenny Rogers, hvězda country hudby, jehož písně se umisťovaly vysoko také v popových hitparádách. Podle agentury AP to v sobotu oznámil jeho agent. Rogers se zřejmě proslavil nejvíc písní o válečném veteránovi Ruby, Don’t Take Your Love to Town, kterou pod názvem Ruby, nechtěj mi lásku brát měl v repertoáru i český zpěvák Pavel Bobek.

Rogers zemřel ve svém domově ve městě Sandy Springs ve státě Georgia. Podle hudebníkova agenta Keitha Hagan se nacházel v hospicové péči a zemřel přirozenou smrtí.

Hudebník s charakteristickým nakřáplým hlasem narozený v Houstonu v Texasu prodal za svůj život desítky milionů desek, získal tři hudební ceny Grammy a kromě hudební kariéry se stal také hvězdou několika televizních filmů založených na jeho hitu The Gambler a dalších. V 70. a 80. letech minulého století to z něj učinilo hvězdu prvního formátu. Rogersově kariéře se dařilo 60 let, než v roce 2017 ve svých 79 letech skončil s vystupováním. Hlavní britský vyjednavač o brexitu Rogers rezignoval. Prý kvůli neshodám s Mayovou Rogers se kromě hudební a televizní kariéry věnoval také podnikání, po vrcholu své slávy v 90. letech minulého století například otevřel vlastní řetězec s rychlým občerstvením. Činný byl i v charitě, podporoval Červený kříž a vystoupil rovněž po boku mnoha dalších hvězd v nahrávce We Are The World, jejímž cílem bylo ukončit hladomor ve světě. Kenny byl jedním z těch interpretů, kteří překonali hranice žánrů i zemí, řekla agentuře AP ředitelka amerického Sdružení countryové hudby Sarah Trahernová. „Byla to globální superstar, která country rozšířila po celém světě,“ dodala. Podle nekrologu listu The New York Times Rogers, který jen v USA prodal 47 milionů nosičů, naučil posluchače popu milovat i country. „Jeho hlas bude všem chybět,“ napsal na twitteru americký hudebník a moderátor Chuck Woolery. Podle herce Pattona Oswalta zpěváka Rogerse „milovalo publikum, vyprávěl úžasné příběhy a byla radost být mu nablízku“. Častá Rogersova spolupracovnice Dolly Partonová zveřejnila na twitteru video, na němž se slzami v očích ukazuje fotografii z dob jejich dlouhého působení. „Milovala jsem Kennyho z celého srdce, které je teď zlomené,“ napsala zpěvačka, která s Rogersem nazpívala mnoho společných hitů. Poslední duet nahráli v roce 2013. Rogersova rodina vzhledem k pandemii způsobené koronavirem plánuje malý obřad v rodinném kruhu. Větší veřejná akce se bude konat později, zatím však není jasné kdy.