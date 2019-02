Ženy v běhu předehnaly i Freddieho. Mají ambice být nejúspěšnější českou komedií

PRAHA Nová česká komedie Ženy v běhu ukončila v kinech kralování hudebního snímku Bohemian Rhapsody. Její start je navíc pro český film impozantní. Lepší už měla jenom pohádka Anděl Páně 2 (2016).

Komedie Ženy v běhu dostála svému názvu a v českých kinech o prvním víkendu předvedla raketový úprk. Na snímek se zašlo podívat téměř 178 tisíc diváků. Ti nechali v kinech 483 tisíc korun. Lepší start už mělo jenom pokračování oblíbené pohádky Anděl Páně režiséra Jiřího Stracha. Na tu o prvním víkendu jejího nasazení v kinech zašlo ještě o 10 tisíc diváků více.

Snímek také po čtrnácti týdnech sesadil z trůnu Bohemian Rhapsody, hudební biografii kapely Queen. Z toho se během té doby stal absolutně nejnavštěvovanější snímek v českých kinech. Čtrnáctý týden se celková návštěvnost Bohemian Rhapsody zastavila na 1,43 milionů diváků. Snímek Avatar (2009), který Queeni sesadili z trůnu, měl návštěvnost „jen“ 1,36 tisíc diváků.

Ženy v běhu pak celkově působí v záplavě českých komedií téměř jako zjevení v tom, že si od některých kritiků odnesly vesměs pozitivní recenze. Uhranuly patrně i diváky, neboť snímek má v současné chvíli na Československé filmové databázi úctyhodných 82 % (údaj k 5. únoru). Přitom jde vlastně klasickou odlehčenou „vztahovku“.

Věra (Zlata Adamovská) chce splnit poslední přání svého manžela a s rodinou zaběhnout maraton. To se lépe řekne, než udělá. Tím spíš, že její rodina není plná oslnivých sportovců. Její dcera Marcela (Tereza Kostková) má plné ruce práce se třemi zlobivými dětmi a přítelem Karlem, který ji už dvacet let nepožádal o ruku a okolí to začíná být poněkud divné. Prostřední dcera Bára (Veronika Kubařová) cítí, že ji tikají biologické hodiny, ale vhodný tatínek je v nedohlednu. Nejmladší Kateřina (Jenovéfa Boková) zase uvízla ve vztahu s ženatým mužem a naivně doufá ve společnou budoucnost.