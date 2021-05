Zpěváci se chystají vystoupit na mobilním pódiu na akci 5 draků v trucku. Mezi účinkujícími má být Hůlka či Vojtek

Praha Tuzemští zpěváci Daniel Hůlka, Josef Vojtek, Petr Kolář, Bohouš Josef, Ladislav Spilka a Vladimír Chmelo se chystají vystupovat na mobilním pódiu na akci s názvem 5 draků v trucku. Spolu s nimi se v roli speciálních hostů představí Kateřina Brožová, Kamila Nývltová, Natálie Tichánková, Jiří Vondra a moderátor Mirek Kaplan.

První vystoupení by se mělo uskutečnit 21. května v Kladně, informoval producent a hudebník Petr Tomeček.



„Místo a čas ještě upřesníme, umělecké obsazení jednotlivých show se může lišit v závislosti na požadavcích objednatele a vytíženosti umělců,“ sdělil Tomeček. Dalšími místy zastávky multimediálního kamionu s mobilním pódiem jsou Letiště Pardubice - Terminál Jana Kašpara v Pardubicích (29. května), náměstí v Rožďálovicích (26. července) nebo Výstaviště Flora v Olomouci (21. srpna). Bližší informace k termínům a místům vystoupení se nacházejí na www.petdraku.cz.



Mobilní pódium v podobě legendárního amerického trucku je jedním ze způsobu, jak se umělci snaží vyhovět stávajícím protipandemickým opatřením znemožňujícím zatím živou produkci pro velké množství lidí. Mobilní pódia se využívají pro kulturní, společenské, firemní a sportovní akce.“Truck je doslova soběstačný včetně vlastního napájení, potřeba je pouze zpevněný prostor o rozměrech dvacet krát sedm metrů, na kterém to doslova rozbalíme,“ podotkl Tomeček.

Podobné alternativní pódium využili v minulosti například pořadatelé festivalů Votvírák a Rock for People. Na Votvíráku na letišti v Milovicích na Nymbursku několik let fungovala scéna na střeše autobusu Karosa ŠL 11, kde vystupovali představitelé hip hopové muziky. Na scéně Red Bull Tour Bus umístěné na střeše autobusu si na Rock for People ve Festivalparku v Hradci Králové zahrál mimo jiné před šesti lety Steven Seagal. Hvězda akčních filmů se představila jako bluesový kytarista a zpěvák.