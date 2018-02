Kuřáci se spojili. Petici s 60 tisíci podpisů projednali poslanci, na řadě je novela

PRAHA Tahoun změkčení protikuřáckého zákona, poslanec Marek Benda (ODS), se dočkal symbolické veřejné podpory. Shodou okolností stejný týden, kdy přišel se zmírňující novelou, debatovali poslanci nad peticí, jejímž cílem je rovněž alespoň z části vrátit kuřáky do hospod. Petici čeká ještě veřejné projednání, jeho závěry mají dostat poslanci do ruky před hlasováním o Bendově návrhu.

„S iniciátory petice jsem dlouhodobě v kontaktu. Že veřejnost vnímá problém, cítí ho a zabývá se jím, je pro mě důležité v tom, abych neměl pocit, že si vymýšlím něco jenom já, ale že řeším problém, který reálně ve společnosti existuje,“ reagoval pro server Lidovky.cz poslanec Benda, který tento týden spolu s dalšími 85 poslaneckými kolegy předložil novelu protikuřáckého zákona. Jejím těžištěm je, že by v hospodách vznikly oddělené kuřárny.

Archy s desítkami tisíc podpisů se dostaly na stůl petičnímu výboru sněmovny uplynulé úterý. Vzhledem k tak masivnímu počtu signatářů předsedkyně výboru Helena Válkova o kuřácké iniciativě zpraví kolegy na plénu sněmovny. Výbor následně k petici svolá veřejné slyšení, na němž se sejdou strany dotčené tématem. U jednoho stolu tak naproti sobě zasednou třeba zástupci ministerstva zdravotnictví a sympatizanti tabáku.

„Na petičním výboru jsme se rozhodli, že by to mělo proběhnout před projednáváním novely ve sněmovně, abychom výsledky veřejného slyšení mohli sdělit sněmovně,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz člen petičního výboru, poslanec Leo Luzar. „Věříme, že výstup bude sloužit poslancům k rozhodnutí,“ dodal. Termín veřejného slyšení ani hlasování o novele ještě není daný, ale na obé rozhodně dojde v tomto volebním období.

‚Neodůvodněný zásah do svodoby občanů‘

Petice vznikla obratem poté, co Poslanecká sněmovna v prosinci 2016 schválila protikuřácký zákon. Legislativa platí od 31. května loňského roku. Plošně zapovídá, aby si kdokoliv v hospodě, restauraci či baru zapálil. Autory petice v čele s Jiřím Míkou z Berouna vede přesvědčení, že taková regulace ze strany státní moci je nepřijatelná.

„Petenti ve uvedli jako hlavní důvod pro změnu tzv. protikuřáckého zákona neodůvodněný zásah do svobody občanů a současně upozorňovali i na zmaření investic tisíců majitelů barů a restaurací,“ stojí ve zprávě poslaneckého petičního výboru. K iniciativě se dodnes připojilo svým podpisem přes 60 tisíc lidí. Usilují o to, aby hospodští mohli pro kuřáky vyčlenit oddělené místnosti.

Míka už se se svou aktivitou na parlamentní půdu jednou dostal, v prosinci loňského roku stanula petice na půdě Senátu. Členové horní komory parlamentu se však po živé diskusi neshodli na žádném společném výstupu, jenž by sloužil vládě jako podnět ke změně legislativy. Na sněmovním poli by ale petice měla rezonovat mnohem více díky tomu, že se překrývá s předložením novely podpořené poslanci z osmi klubů.

Oddělené kuřárny a poslední slovo má provozovatel

České hospody jako nekuřácká zóna Poslanecká sněmovna přijala protikuřácký zákon 9. prosince 2016, tehdy legislativu v dolní komoře parlamentu předkládal ministr zdravotnictví Miroslav Ludvík (ČSSD). Zákon prošel hlasy 118 poslanců.

Legislativa zakazuje kouření na veškerých veřejnosti volně přístupných vnitřních prostorech - letištích, nástupištích, zastávkách a veřejných dopravních prostředcích. Platí i pro zdravotnická zařízení, školy, dětská hřiště a sportoviště. Kromě restaurací si lidé nesmí zapálit ani v kinech, divadlech nebo v prostorách zoologických zahrad.

Senát zákon v této podobě schválil loni 19. ledna, po podpisu prezidenta vstoupil v platnost symbolicky 31. května, kdy je Světový den bez tabáku.

„Vzhledem k situaci, která nastala, očekávám, že veřejné slyšení dopadne dobře. Věřím, že i novela získá ve sněmovně nadpoloviční většinu a že určitě projde,“ sdělila serveru Lidovky.cz spoluautorka petice Monika Hrubá Spálená s tím, že poslance bude s kolegy přesvědčovat osobně. Pokud prý úprava přes poslance nepřejde, se souputníky ve své aktivitě nepoleví.



Nová předloha by přepsala stávající protikuřácký zákon tak, aby každý pohostinský podnik zahrnoval stavebně separátní kuřárnu s vlastním odvětráváním. Nápoje by si do ní hosté nosili sami. U malých provozů do 80 metrů čtverečních by si pak majitel sám rozhodl, zda povolí zákazníkům připálit si. A konečně by se podle novely mohli kuřáci opět usadit na pergoly a na zastřešené zahrádky.

O žádné pro kuřáky příznivce korekci nechce slyšet ministerstvo zdravotnictví. Jakákoliv uvolnění by podle názoru resortu oslabilo smysl zákona, tedy ochranu veřejného zdraví. „Uplynula krátká doba na to, aby bylo možné hodnotit dopad zákona. Ministerstvo navrhované změny vedoucí k jeho zmírnění v různých typech veřejných míst včetně restaurací považuje za velmi předčasné,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová.