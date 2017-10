Kurzův triumf. Lidovci v Rakousku porazili Svobodné i sociální demokraty. Možných vlád je více

PRAHA/VÍDEŇ Sebastian Kurz, hlavní tvář křesťanských demokratů (ÖVP), se v jednatřiceti letech s velkou pravděpodobností může stát nejmladším lídrem v Evropě. Jeho strana získala 31,7 procenta a vyhrála rakouské předčasné parlamentní volby. Druzí se umístili pravicově populističtí Svobodní Henze-Christiana Stracheho s 27,4 procenty. Třetí skončili sociální demokraté (SPÖ) s 26,7 procenty. Vládních variant je zatím více.

Doteď byl nejmladším evropským ministrem zahraničí. Sebastian Kurz však zřejmě postoupí ještě na vyšší příčku a stane se rakouským kancléřem. Středovopravicoví křesťanští demokraté totiž získali 31,7 procent a stali se vítězem předčasných rakouských voleb, částečně i díky tomu, že před volbami přebral Kurz rétoriku zpřísnění kontroly hranic a protiimigračních opatření.

Na druhém místě skončila pravicově populistická Svobodná strana Rakouska vedená Henzem-Christianem Strachem. Zaznamenala zlepšení oproti posledním volbám, kdy dostala 27,4 procent hlasů. Svobodní se profilovali především protiimigrační a protievropskou rétorikou.

Ve většina obvodů vyhráli křesťanští demokraté. Výsledky se ale mohou kvůli téměř milionu korespondečních hlasů v průběhu pondělí ještě mírně měnit.

Třetí skončili středolevicoví sociální demokraté vedení Christianem Sternem, současným rakouským kancléřem. Přestože strana získala 26,7 procent, což je nejhorší výsledek od konce druhé světové války, Stern prý z pozice lídra strany odstoupit nehodlá. Sociální demokraté by v případě, že skončí v opozici, zřejmě kritizovali pravicovou vládu z klasicky levicových pozic. V takovém případě by následovala větší polarizace rakouské politiky.

Do parlamentu pronikla i liberální strana NEOS a kandidátka bývalého lídra Zelených Petera Pilze. Velkým překvapením je naopak slabý výsledek samotných Zelených, kteří se do parlamentu v tomto období nepodívají. Je tomu tak hlavně díky Pilzovi, který jim dokázal sebrat přes polovinu hlasů. Pro Zelené jsou poslední nadějí korespondenční hlasy, kterých je letos téměř milion a které by je mohli do parlamentu dostat.

Kdo s kým?

Vzhledem k vážným roztržkám mezi SPÖ a ÖVP se nepředpokládá pokračování tradiční velké koalice těchto dvou stran. Zvláště když velice solidních 27 procent obdrželi Svobodní Henze-Christiana Stracheho, kteří si tímto výsledkem hlasitě řekli o účast ve vládě. Přesto je velká koalice stále existující možností.

Za nejpravděpodobnější možnost je považována černomodrá koalice, ve které by zasedli lidovci spolu se Svobodnými. Obě strany se v kampani shodovaly na přísnější kontrolu hranic a urychlení odsouvání nelegálních migrantů, případná spolupráce by mohla Kurze donutit k ještě výraznějším pravicovým postojům a odtáhnout tak lidovce z jejich tradičního středového teritoria. Celkové vyznění takové koalice by mohlo vtisknout rakouské vládní politice výrazně pravicové rysy. Svobodní by se do vlády vrátili do deseti letech.

Jiná varianta by se rýsovala, pokud by se sociálním demokratům podařilo domluvit spolupráci se Stracheho Svobodnými. Předseda sociálních demokratů se sice později v kampani k zpřísnění režimu na hranicích přihlásil, přesto by se strany pravděpodobně těžce dohadovaly na společném programu. Pokud by se jim to povedlo, obešly by vítězné lidovce Sebastiana Kurze.



Poslední z pravděpodobných možností je „supervelká“ koalice všech tří velkých stran. Taková vláda by měla přes osmdesát procent podpory, přesto se tato varianta zdá nejméně pravděpodobná.

Kurz v povolební debatě nevyloučil ani možnost menšinové vlády křesťanských demokratů. „Samozřejmě bych rád vytvořil stabilní vládu. Pokud to ale nepůjde, jsou i jiné možnosti,“ řekl Kurz v rakouské televizi ORF. Podobně jako ostatní lídři deklaroval, že hodlá jednat s každým, počká si prý ale na oficiální výsledky.

Při skládání koalice se bude hrát i o budoucí podobu Evropy. Stracheho Svobodní jsou výrazně euroskeptičtí, Kurz se s Evropskou unii dostal do sporu už při řešení migrační krize. Oba lídři v kampaních naznačovali, že by rádi navázali užší spolupráci se státy V4, se kterými mají podle jejich mínění spoustu společných zájmů.

Příznivci FPÖ slaví volební úspěch.

‚Špinavá kampaň,‘ shodují se odborníci

Letošní kampaň byla na rakouské poměry nezvykle tvrdá. Nejvíce se vyostřené konflikty projevovaly ve vládní koalici lidovců a sociálních demokratů, které nakonec vyústily v konec vládní spolupráce a předčasné volby. Obě strany se navzájem očerňovaly, což je praxe kterou zkritizoval i rakouský prezident Van der Bellen.

„Špinavá“ kampaň se nejvíce vymstila vládnoucím sociálním demokratům kancléře Sterna. U těch se provalilo, že provozují anonymně dva účty na sociálních sítích, které záměrně očerňovaly čerstvého vítěze voleb Kurze. Od června tak preference sociálních demokratů vytrvale klesaly.

Na vlně vládních rozporů se naopak svezla populistická FPÖ Henze-Christiana Stracheho, která sociální demokraty nakonec přeskočila a vyhoupla se nakonec na druhou příčku. Našla naopak spoustu společných témat s lidovci, kteří nespokojení z vládní koalice odešli.