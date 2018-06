Babišův záložní plán. Mohl by být premiérem a dočasně i ministrem zahraničí

PRAHA Vládní sestava se začíná rýsovat, většina jmen je známá. Jedno z nich však může vznik kabinetu ANO a ČSSD s podporou komunistů zhatit. Členové ČSSD si ve vnitrostranickém referendu sice odhlasovali účast ve vládě, avšak na post ministra zahraničních věcí jsou odhodláni nominovat Miroslava Pocheho – přestože se proti angažmá vlivného straníka opakovaně postavil prezident Miloš Zeman. A toho si Babiš nechce poštvat proti sobě.

Podle několika důvěryhodných zdrojů z ANO i z ČSSD se objevil lišácký plán, jak z patové pasti ven. V něm by Andrej Babiš sehrál dvojjedinou roli. Vedle postu předsedy vlády by byl načas rovněž ministrem zahraničních věcí, nežli se najde personální řešení přijatelné pro všechny strany.

Na dotaz, zda je takový scénář na stole, Andrej Babiš nereagoval. Hrad ústy mluvčího naznačil, že míč je na Babišově straně. „Pro pana prezidenta je zcela zásadní, aby budoucí ministr zahraničních věcí naplňoval politiku vlády Andreje Babiše,“ napsal LN Jiří Ovčáček. Prezident Pocheho kritizoval za vstřícnost k uprchlíkům.

Nápad s Babišovou dvojrolí nevzbudil v ČSSD nadšení. „Pokud by měl být vedením pověřen někdo jiný než ministr té strany, která by ho měla nominovat, je to porušení koaliční smlouvy,“ řekl LN Poche. Záležet bude i na předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi, který se k dotazu LN nevyjádřil. Už v sobotu by ale měl jednat o personáliích s Babišem.