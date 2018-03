Lepší společnost je akorát banda snobů. Divadlo na Zábradlí uvede Bernhardovo Mýcení

PRAHA Návštěva u lepší společnosti je v Bernhardově je v podání Thomase Bernharda sžíravá satira o snobství, nafoukanosti a špatně skrývaných antipatiích. Hru podle kultovního románu Mýcení, který byl ve své době zakázaný, uvede v premiéře 16. března Divadlo Na Zábradlí.

Na „uměleckou večeři“ v jednom měšťanském bytě manželů Auersbergerových, se scházejí hosté. Kromě hudebního skladatele a jeho manželky, vyhaslé operní divy, se zde setkáváme s mnoha dalšími „hybateli“ umělecké scény. Kdysi byli všichni přátelé, ale to už je desítky let pryč – dnes už se spíše nevraživě sledují, častují se nadávkami, rochní se ve snobství a falešném vzpomínání. Zlatým hřebem večeře je ovšem příchod herce Národního divadla. Je slavný, prý jeden z největších žijících herců, náležitě nafoukaný, který se všemi bez vyzvání podělí o svá životní moudra, zkušenosti z herecké branže a přidá i špetku pseudofilozofických úvah o přírodě a našich životních posláních. To vše v Bernhardově rozčileném stylu, s jeho bystrozrakým humorem, ve vybroušeném jazyku a v překladu Marka Nekuly, s Bernhardovým pozorovacím talentem a schopností zformulovat naši faleš, předstírání a

malosti.

Sarkastický rakouský prozaik a dramatik Thomas Bernhard se vrací na scénu Divadla Na zábradlí. Po inscenacích (Ritter, Dene, Voss, Divadelník a Náměstí Hrdinů) bude mít 16. března premiéru dramatizace jeho románu Mýcení. V režii Jana Mikuláška se představí Honza Hájek, Petr Jeništa, Jakub Žáček, Magdalena Sidonová, Jana Plodková, Dita Kaplanová, Johana Matoušková a Václav Vašák. Po první repríze Mýcení 21. března bude v rámci doprovodných programů následovat scénografický seminář s výtvarníkem Markem Cpinem, autorem pozoruhodné scény k nové inscenaci.

Thomase Bernharda (1931–1989), jednoho z největších evropských spisovatelů 2. poloviny 20. století, charakterizuje „smích nad směšností smíchu a smích nad zoufalstvím“, komičnost v jeho díle je založena na napětí mezi vysokými nároky a ztroskotáváním. Přesto jeho hlas neproklíná, ale ohlašuje naději. Mýcení je jeho pozdním románem, dost možná tím nejvytříbenějším – a také nejskandálnějším! Ihned po vydání v roce 1984 následovala žaloba pro nactiutrhání, kniha byla ve své době v Rakousku dokonce policejně zakázaná.