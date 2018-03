Lesní školky mají problém, inspektorům vadí svačiny od rodičů. Ředitelům chybí jasná pravidla

PRAHA Pro děti v lesních školkách znamená předškolní vzdělávání jeden velký výlet na čerstvém vzduchu. Školní inspektoři se ale obávají, že se těmto dětem nedostává adekvátní stravy. Oběd i svačiny by měly být ideálně připravovány, skladovány a podávány přímo ve školní jídelně. To může být pro některé lesní školky likvidační. Jídelnu většinou ani nemají a svačiny dětem chystají rodiče. Neobejdou se tak bez dialogu s ministrem zdravotnictví. Asociace lesních MŠ se s ním a hlavní hygieničkou ČR plánuje sejít v pondělí.

„My jsme stádo pakoňů,” povykují na uvítanou děti, které pobíhají po trávníku. Že je několik stupňů pod nulou, jejich hru vůbec nebrzdí. Všechny jsou pečlivě navlečené do oteplováků i čepic. Jen některé z nich si nechaly odhalené ruce, aby si mohly pravidelně do kapesníku utírat nos.

Když dva vychovatelé zavelí přesně v 9 hodin ke svačině, děti se až nečekaně poslušně usadí na špalky do kruhu. Poté, co se rozehřejí krátkou hrou, každé dítě vytáhne z batůžku svou krabičku se svačinou. Tu jim připravili rodiče podle jejich potřeb. Někdo tam najde celozrnný sendvič a ovoce, někdo i kousek salámu. Na děti nikdo netlačí. Až dojí, tak dojí. Ti rychlejší se mezitím vrátí ke spontánním hrám.

Se zápisem do školního rejstříku přišly povinnosti

Lesní školky jsou od června loňského roku oficiální alternativou pro předškolní vzdělávání dětí. Rozdíl oproti klasickým školkám je zřejmý - děti tráví maximum času venku.

„Snažíme se narovnat, co bylo běžné. Že děti běhaly, válely se venku celý den a neměly sedavé činnosti,” vysvětluje ředitelka mateřské školy Lesníček v Toulcově dvoře, Magdaléna Kapucianová.



Zápisem do školního rejstříku získaly lesní školky výhodu příspěvku od státu. Rodiče zase jistotu, že se o jejich děti starají odborníci na vzdělání, kteří mají poznatky o vývojové psychologii i o tom, jak fungují sociální vztahy ve skupině.

Tato oficiální cesta provozování lesních školek s sebou přinesla i kontroly. Inspektorům začalo dělat starosti, jestli je v lesních školkách dodržované zákonem stanovené právo předškolních dětí na oběd a dvě svačinky. Z inspekční zprávy z mateřské školky Lesníček plyne, že inspektorky byly spokojené s chováním a zázemím dětí. Radost jim udělala i kvalita jídelníčku v bio kvalitě, se svačinami od rodičů ale měly problém. „Některé děti neměly k dispozici teplý nápoj,“ uvádějí.

V závěru pak navrhují jediné zlepšení školy: „Zajistit dětem ve třídě lesního typu stravování dle předpisů, tedy kromě oběda i přesnídávku a odpolední svačinu.“

Rodiče jsou nešťastní

Ředitelka školky musí do 30. dubna napravit nedostatky. Ale jak? Doporučení školka nedostala. Děti prostě musí dostávat svačinu od školky, která je však musí vyrábět a skladovat jasně specifikovaných prostorách.

„Hovořili jsme o tom s rodiči, kteří jsou z toho dost nešťastní, protože by chtěli dávat dětem dál svoje jídlo,“ reaguje pro Lidovky.cz ředitelka Magdaléna Kapucianová. „Nevíme, jestli děti budou muset chodit na dobu svačiny dovnitř do budovy, nebo jestli půjde svačinu vzít ven s tím, že by se musela připravit ve školce a zabalit. Paní kuchařka by musela přijít dřív a učitelé by se museli ráno před prací stavit do školky a tu svačinu ven dětem donést. Učitelé teď s sebou ale nosí materiál na práci s dětmi venku. Kdyby měli nosit jídlo, nevím, jak by to pobrali,“ dodává.

Řešení? Výjimky pro lesní školky

Tereza Valkounová z Asociace lesních mateřských školek vidí v této záležitosti obecný problém pro všechny lesní školky, kterých je v Česku aktuálně 36. Lesní školky totiž často nemají kuchyň, ve které by mohly svačiny vyrábět, vůbec. „V současné době do lesních školek musí třikrát denně dovážet jídlo cateringová firma a octli jsme se v paradoxní situaci, kdy by tato firma podle zákona měla hledat děti po lese, aby jim dopravila svačiny,“ uvádí ve svém prohlášení a nařízení pro školky nazývá „bolševickými“. Podle ní předpisy některé lesní školky automaticky ze systému vzdělávání vyřazují.

Jako řešení Tereza Valkounová vidí zásah do legislativy. Chce, aby se rodiče mohli vzdát práva na školou zajištěné jídlo nebo svým dětem připravovat svačiny sami. Pokud má jídlo poskytovat školka, navrhuje Valkounová jako řešení, aby mohly školky jídlo uchovávat ve svých prostorách a následně je podávat dětem vychovatelé. „Hlavní hygienička na jednání na ministerstvu školství nepovolila za žádných podmínek lesním školkám skladovat potraviny a to ani v podmínkách stanovených výrobcem,“ dodává Tereza.

Z odpovědi ministerstva školství pro Lidovky.cz, ale neplyne, že by lesní školky měly být v ohrožení. „Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy,“ zní v odpovědi ministerstva. Legislativa už teď ale myslí na výjimky. „Jinou možností je, že zákonný zástupce s ředitelem mateřské školy dohodne, že bude stravování dítěte zajišťovat přípravou vlastního jídla, které při předání dítěte do mateřské školy předá v nádobách. Jídlo bude uložené v chladničce a poté bude připraveno k podávání,“ zní z ministerstva školství, které tím dává ředitelům škol poměrně volnou ruku.

Školky mohou svačiny skladovat podle hygienckých norem

Skladování potravin ve školkách se nebrání ani ministerstvo zdravotnictví. „Ve výjimečných případech a při splnění zákonných požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví je možné, aby školní jídelna připravila svačiny či přesnídávky, které děti budou jíst mimo jídelnu. Takto připravená svačina musí mít stanovené podmínky na skladování a dobu spotřeby, musí být vhodně zabalena a označena,“ říká za ministerstvo zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. „Skladování potravin má podmínky stanovené obecně potravinovým právem a samotnými výrobci. Podle zákona je mj. nutné, aby potraviny byly ve všech fázích výroby ochráněny před kontaminací a aby chladicí řetězec nebyl přerušen na dobu delší než nezbytně nutnou.“

Zbývá tedy otázka, jestli bude v silách lesních školek nároky na hygienu dodržet.

Výhodou Lesníčku v Toulcově dvoře je, že je kombinovaná i se standardní školkou, takže má pro přípravu jídla už teď rozsáhlé zázemí. Aby tam splnili regule, skladují zvlášť v jedné lednici mléčné výrobky, v další zeleninu, a v jiné například ovoce. „Máme asi deset lednic na různé druhy potravin. Také tu máme oddělenou místnost na loupání brambor a práci s vejci," říká ředitelka.

Svačiny ano, ale podle spotřebního koše

Pokud se lesní školky rozhodnou svačiny připravovat samy, budou muset dbát také na dodržení výživových norem pro školní stravování tedy tzv. spotřební koš.

„Ve spotřebním koši je třeba určité procento mléčných výrobků. Nedovedeme si představit, že by děti měly v lahvičkách na nápoj ještě mléko. Jak by to pak bylo s čistotou lahviček? Spousta rodičů dnes navíc nechce, aby děti dostávaly mléko. Námi připravované svačiny nejdou vyřešit zdravým pečivem s pomazánkou a müsli tyčinkou. Jídlo podávané školou musí mít přesné složení,“ vysvětluje ředitelka Magdaléna Kapucianová.

Kdo bude dětem na výletě potraviny podávat, Magdaléna Kapucianová řešit nemusí. Pracovníci školky Lesníček mají totiž všichni zdravotní průkaz, což jako podmínku uvádí i ministerstvo zdravotnictví.