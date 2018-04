Libeňský most v ohrožení. A dozvíme se, jak fungovala Cambridge Analytica?

Radní pro dopravu Petr Dolínek navrhne vedení Prahy, aby zbouralo Libeňský most. Psycholog Aleksandr Kogan z Cambridgeské univerzity bude před britským parlamentem mluvit o vztahu s poradenskou společností Cambridge Analytica, spojovanou s tajným přístupem k účtům na Facebooku.

- Rada hlavního města bude jednat o osudu Libeňského mostu. Primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD) chce pražským radním předložit ke schválení plán zbourání a výstavby nového mostu.

Jako důvod uvedl, že je to nejrychlejší a nejefektivnější způsob. Most je ve špatném stavu a kvůli nutnosti podepřít některé konstrukce byl letos šest týdnů zavřený. Proti bourání se v minulosti postavila Praha 7 nebo občanská sdružení. Most z roku 1928 nebyl nikdy opraven.

- Pražský městský soud projednává druhou korupční kauzu exředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Obžaloba se týká tří okruhů nemocničních zakázek z let 2008 až 2011. Podle obžaloby rozdával nemocniční zakázky za úplatky. Obžaloba tvrdí, že Dbalý jako ředitel nemocnice sjednával se svými známými nezákonně smlouvy na poradenskou činnost a právní služby. Jenže podle státního zástupce Homolka služby externích poradců nepotřebovala. Tito externisté měli Dbalému za uzavření smluv platit, čímž si údajně přišel na 12 milionů korun.

- Sněmovní hospodářský výbor bude pokračovat v projednávání návrhu na urychlení výstavby vybraných dopravních staveb a novely o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

- Předseda Pirátů Ivan Bartoš a pirátský poslanec Tomáš Martínek budou informovat o aktuálním dění okolo předloženého nominačního zákona a jeho podpoře ve sněmovně. Piráti chtějí zprůhlednit proces výběru lidí do správních a kontrolních orgánů státních či polostátních firem. Připravili proto návrh nominačního zákona, který by měl omezit tzv. trafiky.

- Senátoři, organizátoři výzvy #VyjdiVen a odborníci na ústavní právo budou debatovat o smyslu petice. Vystoupí mimo jiné místopředseda Senátu Jiří Šesták, předseda výboru Zdeněk Papoušek, ústavní právník Jan Kysela, předsedkyně Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury Eliška Wagnerová či politolog Tomáš Lebeda.

Vyjdi ven byl název výstražné studentské stávky, která se konala 15. března po celém Česku. Tisíce studentů z více než 300 vysokých a středních škol vyšly v poledne před školy na obranu ústavních hodnot a demokracie v zemi. Současně se konaly různé diskuse a happeningy, které pořádala také různá divadla.

- O svých vztazích s poradenskou společností Cambridge Analytica (CA), spojovanou s tajným přístupem k účtům na Facebooku, má před výborem britského parlamentu hovořit Aleksandr Kogan z katedry psychologie Cambridgeské univerzity. Tento vědec měl vymyslet speciální software, který využívala Cambridge Analytica při analyzování osobních dat s Facebooku.

- V Berlíně začne soudní proces s 47letým Vietnamcem obviněným v souvislosti s loňským únosem vietnamského podnikatele a bývalého komunistického funkcionáře Trinh Xuan Thanha. Obžalovaný si podle spisu automobil použitý při únosu pronajal v Praze. Zadržen byl 12. srpna 2017 v Česku.

- V Paříži se uskuteční stávka zaměstnanců letecké společnosti Air France a státních železnic SNCF.



- Několik významných světových firem zveřejní hospodářské výsledky za první čtvrtletí. Patří mezi ně například jihokorejská automobilka Hyundai, americký výrobce motocyklů Harley-Davidson, americký zbrojní koncern Lockheed Martin nebo největší světový výrobce těžkých stavebních a těžebních strojů Caterpillar.

- V Pákistánu pokračuje soud s Češkou, která tam byla letos v lednu zadržena s devíti kilogramy heroinu.

- Francouzský prezident Emmanuel Macron je na státní návštěvě ve Washingtonu. Macrona a jeho manželku Brigitte v Bílém domě přivítá Donald Trump s Melanií.