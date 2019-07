DIANIŠKA: O krásách fackování kojenců

Pokaždý, když mě jeden z mých kolegů rozčílí, podívám se na něj skrze vidličku a představuju si, že sedí ve vězení. Je to velice povznášející pocit. To, anebo ho tou vidličkou píchnout. Ono je neuvěřitelně jednoduché se rozčílit, když v těchto vedrech zkoušíte divadlo v půdním prostoru bez klimatizace.

Je to jako kdybyste řídili letový provoz a k tomu hlídali rozmazlený děcko a k tomu dolujete uhlí a k tomu testujete jadernou elektrárnu a k tomu jste v tom blbým půdním prostoru bez klimatizace.



Největší problém je, že to rozmazlené děcko je vaše, plodil jste ho po nocích sám, na pokračování, bez předehry, bez vyvrcholení. Maximálně vám nějakej chytrák poradil změnu polohy. A to děcko si z vás před kolegama střílí a prozrazuje vaše soukromé trapasy a když ho chcete chytit a naplácat mu, postaví se za zábradlí a vydírá, že skočí dolů. Ale pak ho ti kolegové, kteří jsou vlastně vaši hodně dobrý kamarádi ukecaj, že se to nesluší a naučej ho hezky mluvit a učešou ho a utřou mu ty drobky kolem pusy a vymění mu plínu a pokecaný tričko a najednou je z něj roztomilý chlapeček.

Tomáš Dianiška Narodil se v Banské Bystrici. V devatenácti letech odešel ze Slovenska do Prahy, kde v roce 2008 absolvoval herectví na činoherní katedře DAMU. Po ukončení studií nastoupil do angažmá v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, kde ztvárnil více než 30 postav. Je spoluzakladatelem a dvorním dramatikem undergroundového a punkového Divadla F. X. Kalby, se kterým se zaměřuje na témata blízká "generaci YouTube". Účinkuje v hip-hopové kapele Pipinky pičo a také jako party DJ. Členem Divadla pod Palmovkou je od září 2014. Pro Studio Palmoffka napsal hru Mlčení bobříků.



Takže když před premiérou klimatizace konečně dorazila, nebylo už žádných vidliček potřeba. Vytvořili jsme kus poctivé, nikomu nepotřebné práce a mohli jsme, spolu s Jonatánem, vykročit vstříc kouzelným, voňavým a sluncem zalitým prázdninám.

Stejně mám ale neodbytný pocit, že se se všema kolegama uvidíme dřív, než bychom chtěli. Naštěstí jsou tady ještě lžíce, asijské hůlky a taky nože, žejo.