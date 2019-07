Dokud není teplo, lidé na plavky nemyslí, říká designérka

Nákup hezkých plavek vyrobených v Česku byl dlouho nelehký úkol. Před čtyřmi lety se ale jejich výrobě začala věnovat designérka Pavlína Miklasová (27). Z původně školního projektu vytvořila značku Plove, která se stala synonymem českých designových plavek. Kromě plaveckého úboru tvoří i sandály z plavkoviny.

LN Proč jste se jako designérka pustila právě do plavek?

Na vysoké škole jsme dostali úkol založit vlastní značku. Tehdy mě napadly plavky a pyžama. Chtěla jsem propojit to, co mám ráda – plavání a spánek. Bavilo mě, že plavky jsou praktický kus oděvu, ale zároveň mohou být i hezké. Od té doby se to nabaluje. Experimentovala jsem již s různými látkami, speciálními efekty, navlékacími doplňky.

LN Pro letošní sezonu jste vytvořila plavky s potiskem od malíře Františka Petráka. Jak k vaší spolupráci došlo?

Františkovu tvorbu už dlouho obdivuji. Stejně jako já pochází z Moravy, na střední škole byl mým učitelem. Jeho estetika mi je blízká. I když je ročník 1961, jeho obrazy v sobě mají určitou naivitu, dětskost i upřímnost. Zdálo se mi, že právě jeho styl by mohl na plavkách hezky vyniknout. A podařilo se, kolekce má velký ohlas.

LN Kromě originálního vzoru jste vyrobila i dvoudílné plavky Pamela. V čem jsou jiné?

Jejich košíčky jsou ve velikostech B až E. Už nějaký čas mě kontaktovaly zákaznice, které mé plavky chtěly, ale nevyráběla jsem zatím žádné s vyztuženými podprsenkami. Teď jsou vhodné i pro větší poprsí a pro různé obvody hrudníku, protože jsou vzadu na zavazování.

LN Přemýšlela jste, že byste plavky vyráběla ve větším, ve spolupráci s komerčním výrobcem?’

Problém je v tom, že Plove se zatím nevyrábí v množství, které by pro výrobce bylo zajímavé. Letos se našich plavek vyrobí asi 200 kusů. Několikrát jsem se již výrobců na spolupráci ptala, ale nemají mnoho prostoru pro inovaci. Šijí už léta stejné střihy, barvy, potisky. A jejich zákazníci to tak chtějí. Oproti tomu jsou mé návrhy unikátní práce, letos navíc spolupracuji s umělcem. Naše ceny jsou diametrálně odlišné. Je rozdíl v tom, kolik platím za ušití jednoho kusu já, a kolik si mohou říci oni, když jedny plavky vyrábí ve velkém množství.

LN Kdy u vás začíná plavková sezona?

Právě teď je v plném proudu. Vždy záleží na počasí. Dokud není teplo, lidé na plavky nemyslí. Loni bylo hezky už v březnu, první půlka dubna byla už skutečné léto. Letos bylo ošklivo ještě v květnu. Teď je už červen velmi silný a lidé se chystají na dovolené.

LN Proč jste se pustila také do výroby sandálů z plavkoviny?

Ve škole jsme dostali zadání vytvořit k našim modelům doplňky. Věděla jsem, že se nestihnu naplno věnovat plavkám i botám, chtěla jsem proto s někým spolupracovat. Napadla mě Barbora Veselá. Společně jsme přemýšlely nad různými materiály, a tak vznikly sandály s elastickým svrškem. Ten je z jednoho nebo dvou kusů plavkoviny, celé boty jsou hodně minimalistické.

LN Rozšíříte sortiment Plove o další plážové doplňky?

Chtěla bych vytvořit župan a možná i pánské plavky. Několik mužů se mi totiž ozvalo, že by mé vzory ocenili v pánském. Bylo by to také o něco jednodušší – neřešit prsa ani různé tvary postav.