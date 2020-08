Elita mezi elitou. Antonín Petrák učil v ‚kovadlině hrdinů’ po boku tvrdých britských commandos

V polovině srpna 1942 ukončil na skotské Vysočině a na letišti Ringway velice tvrdý bojový a parašutistický výcvik s natolik vynikajícími výsledky, že se sám stal v příštích sedmi kurzech této „kovadliny hrdinů“ po boku tvrdých britských commandos instruktorem československých adeptů pro takřka sebevražedné vysazení v okupované vlasti…

Antonín (Anton) Petrák se narodil 14. dubna 1914 ve Vídni českým rodičům, ale podstatnou část svého života spojil se Slovenskem. Nejen že maturoval na obchodní akademii v Nitře, ale když v roce 1935 absolvoval jako poručík pěchoty Vojenskou akademii v Hranicích, jeho první posádkou se stala Bratislava a její Pěší pluk 39 „Výzvědný generála Grazianiho“, kde sloužil až do osudného března 1939.

Po okupaci českých zemí a vzniku Slovenského štátu odešel k rodičům do Brna, ale již v únoru 1940 se vydal tajně přes Slovensko a Balkán do zahraničního odboje. Ve Francii se již nestačil zapojit do bojů, v Anglii však prošel již zmíněným tvrdým výcvikem a na univerzitě v Cambridge získal v březnu 1944 certifikát z angličtiny. Do bojů se úspěšně zapojil až po invazi do Evropy jako velitel roty doprovodných zbraní Čs. samostatné obrněné brigády při obléhání Dunkerque. Uplatnil zde ovšem svůj výcvik natolik, že od Britů obdržel za bojovou akci z 28. října 1944 prestižní Military Cross!



Do vlasti se vrátil jako štábní kapitán a čekala jej skvělá kariéra, absolvoval Vysokou školu válečnou, ale nástup komunistů k moci v únoru 1948 vše brutálně změnil! Jako „anglána“ ze západní fronty jej čekal vyhazov z armády a vězení. Z tábora nucených prací v Mírově se neúspěšně pokusil o útěk. Během věznění sepisoval motáky, které se pokusil dostat ven.

Byl přesvědčen, že svět se musí dozvědět, co se v Československu děje. Později po propuštění se vrátil na Slovensko a začal své zážitky zpracovávat formou deníku. Byl však znovu zatčen a odsouzen! Na svobodu se dostal díky amnestii až v květnu 1960.

Operace Anthropoid Speciál serveru Lidovky.cz k 75. výročí útoku na zastupujícího říšského protektora. Osudy neznámých lidí, kteří parašutistům pomáhali, rekonstrukce akce minutu po minutě i virtuální prohlídka Krypty parašutistů – místa jejich posledního boje .Více čtěte zde.

Po roce 1989 byl konečně plně rehabilitován, prezident Václav Havel jej povýšil do hodnosti generálmajora v.v. a vyznamenal řádem Bílého lva. Rehabilitovaný hrdina stihl napsat i své paměti a dostalo se mu pocty také od britské královny a francouzského prezidenta. Nositel řádu Britského impéria, rytíř francouzského řádu Čestné legie Anton Petrák zemřel 7. února 2009 ve Vojenské nemocnici v Ružomberoku v požehnaném věku 96 let a je pohřben v milované Bratislavě…