František Žák: Legionář, kterého strhl Masaryk, se s Haškem usmířil až na smrtelné posteli

PRAHA Jeden z tisíců československých legionářů, kteří ovládli rozhádané Rusko. František Žák se nechal inspirovat na jedné přednášce T.G. Masarykem a v roce 1916 zamířil do legií. „Nacisté mě vyhodili jako legionáře od četnictva v roce 1941 s důchodem, avšak komunisté mě svlékli z uniformy bez důchodu,“ říkával legionář po nástupu rudého režimu.

Do čítanek a učebnic dějepisu se z řad válečných hrdinů dostává vždy jen několik málo osobností. Ostatním je souzeno státi se pro nás jen anonymními tvářemi na dobových fotografiích. Připomeňme si proto dnes za všechny jednoho z řady tisíců „obyčejných“ legionářů.

František Žák se narodil 24 .července 1896 v Pouchobradech u Chrudimi. V Praze se vyučil kovářem a nechal se kamarády zlákat na přednášku univerzitního profesora T. G. Masaryka pro dělnickou mládež. Na profesorovi mu mimo jiné imponovalo, že se kdysi také učil na kováře. S vypuknutím světové války musel subtilní mladík obléci uniformu 12. zeměbraneckého pěšího pluku v Čáslavi a po krátkém výcviku odjet na ruskou frontu.

Tam se dozvěděl o „vlastizrádné“ činnosti profesora Masaryka a rozhodl se jej následovat. Dne 5 .června 1916 se nechal zajmout a již 1. října se mu podařilo podat přihlášku do legií. Pro byrokratické průtahy z ruské strany byl však až 30. června 1917 včleněn do 11 .roty 1. čs. střeleckého pluku „Mistra Jana Husi“. S tímto slavným plukem se zúčastnil dlouhé řady bojů s bolševiky, včetně dobytí Kazaně s ukořistěním zlatého carského pokladu. Až v únoru 1920 se dostává po plavbě na lodi Traz-Os-Montes z Vladivostoku přes zastávky v Japonsku, Číně, Cejlonu či Suezu do Terstu a konečně i domů. U velké hrušky, kde se rozloučil kdysi s maminkou, zastaví kolemjdoucího chlapce a ptá se ho, zda zde bydlí ještě paní Kateřina Žáková. Hoch se hrdě hlásí k tomu, že je to jeho maminka!



Teprve teď mladý legionář zjistí, že ten kluk je jeho nejmladší bratr! Cesta kolem světa na trase monarchie–republika pro něj konečně skončila. Záhy se však nechal zlákat ke službě u četnictva a po absolvování četnické školy v Košicích prožil řadu let náročné služby na Podkarpatské Rusi a na Slovensku. V kritickém roce 1938 působil v pohraničních jednotkách Stráže obrany státu. Své legionářství bral po celý život jako mravní závazek, proto po celou okupaci aktivně působil v rodném kraji v odboji.

Vše změnil až únor 1948, po kterém František s odevzdaným úsměvem říkal, že nacisté jej vyhodili jako legionáře od četnictva v roce 1941 s důchodem, avšak komunisté jej svlékli z uniformy bez důchodu. Zemřel 6. října 1967 po dlouhé zákeřné nemoci v Karlových Varech. Před smrtí se poprvé začetl do Švejka a s častým smíchem, který mu ulehčoval bolestivé umírání, odpustil Jaroslavu Haškovi jeho dezerci z jejich pluku.