Jaroslav Lonek stavěl letadla pro Baťu. Němci ho popravili pár týdnů před koncem války

Když nacisté odůvodňovali vypovězení paktu Molotov-Ribbentrop a napadení Sovětského svazu, uvedli mimo jiné činnost rozsáhlé zpravodajské organizace pracující pro sovětský generální konzulát v Praze. Tuto skupinu vedla pětice českých rezidentů – Radoslav Selucký, Jan Vycpálek, Vladislav Bobák, Miloslav Hůla a Jaroslav Lonek. Poslední z nichbyl před válkou navíc významným leteckým konstruktérem.

Hrdým partnerem rubriky Kalendář hrdinů je společnost Česká zbrojovka

Jaroslav Lonek se narodil 22. prosince 1904 v Chrudimi jako nejmladší ze čtyř dětí poštovního úředníka. Po vychození škol se v Pardubicích vyučil jemným mechanikem. Roku 1924 nastoupil dobrovolně vojenskou prezenční službu u Leteckého pluku 1, kde absolvoval pilotní výcvik. Na přelomu 20. a 30. let patřil k zakladatelům pardubického aeroklubu. Již v roce 1931 zde zkonstruoval svůj první letoun označený jako L-I „Lump“. Celkem v Pardubicích sestrojil čtyři typy letadel.



Roku 1934 se stal šéfkonstruktérem Zlínské letecké akciové společnosti, založené krátce před tím Baťovým koncernem, kde setrval až do roku 1938 (více čtěte zde). Právě zde zkonstruoval svůj nejznámější letoun – elegantní dvoumístný dolnoplošník Zlín Z-XII a také jeho pozdějšího pokračovatele Zlín Z-212. Sériově se vyráběl až do roku 1939 a byl komerčně velmi úspěšný. Zlínská firma jej vyvážela do řady zemí světa, například do Velké Británie, Egypta, Jugoslávie, Brazílie, Japonska a dalších. Několik těchto strojů užívalo pod označením Z.12 pro kurýrní služby i československé vojenské letectvo.



Operace Anthropoid Speciál serveru Lidovky.cz k nejvýznamnější akci československého odboje: k útoku na zastupujícího říšského protektora. Osudy neznámých lidí, kteří parašutistům pomáhali, rekonstrukce akce minutu po minutě i virtuální prohlídka Krypty parašutistů – místa jejich posledního boje. Více čtěte zde.



Krátce po okupaci se Jaroslav Lonek rozhodl odejít za hranice a bojovat proti nacistům se zbraní v ruce. Dne 13. srpna 1939 byl v Krakově v hodnosti desátníka prezentován do řad „Čs. vojenské skupiny zahraniční“. V září 1939 se většina Čechoslováků dostala do sovětského zajetí. Během pobytu v táboře v Jarmolincích byl na přelomu let 1939/1940 Lonek a čtyři další bývalí letci získáni sovětskou vojenskou zpravodajskou službou GRU k plnění zpravodajského poslání v protektorátu.

Počátkem března 1940 se pětice letců pověřených tajným posláním vrátila ze SSSR do okupované vlasti. Podařilo se jim zachytit v ilegalitě a následně vybudovat velkou zpravodajskou organizaci, mající nejméně 129 českých spolupracovníků a pokrývající celé území protektorátu. Vycpálek a Selucký působili v Praze, Bobák vedl zpravodajskou síť v Brně, Hůla v Ostravě a Lonek v Pardubicích.

Organizaci se však podařilo Gestapu infiltrovat pomocí konfidenta Jaroslava Bednáře a v březnu 1941 jí rozbít. Téměř šest desítek českých vlastenců z řad jejích spolupracovníků bylo nacisty popraveno. Stejným způsobem skončila také pětice vedoucích. Jako poslední z nich byl dne 26. ledna 1945 v Drážďanech sťat Jaroslav Lonek.