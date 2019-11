Jsem rád, když si od politiky mohu odpočinout, říká slavný kolážista TMBK

Tomáš Břínek, známý pod pseudonymem TMBK, patří mezi jednoho z nejvýznamnějších audiovizuálních umělců naší doby. Proslavil se zejména svými kolážemi, které parodují současné dění. Nyní chystá pro své početné publikum velkou událost. Na jaře 2020 si pronajme jednu z nejprestižnějších výstavních síní v Praze a uspořádá v ní kontroverzní výstavu.

„Měla by to být naprosto megalomanská akce. Chci kromě koláží vystavovat různé sochy apod. Celé by to mělo být interaktivní. Nemělo by chybět ani 4D kino a další vychytávky,“ říká TMBK.



Lidovky.cz: Kdy jste udělal svoji první koláž a co to bylo?

Zkusím se zamyslet… Nevím to jistě, ale myslím, že to byla fotka kapely Orlík, jak všichni držej tašky z řetězce BILLA a u toho bylo napsáno Billá liga.

Lidovky.cz: Za jak dlouho potom vás napadlo, že by to mohlo být vaše hlavní „povolání“?

Tahle myšlenka mě nenapadla… Spíš k tomu tak nějak všechno doputovalo.

Tomáš Břínek známý pod pseudonymem TMBK

Lidovky.cz: Kromě koláží se věnujete i jiným věcem jako třeba hudbě. Máte pořád kapelu?

Kapelu už mám jen tak rekreačně bez ambicí. Nedá se to všechno bohužel stihnout.

Lidovky.cz: Vraťme se zpátky ke kolážím… Co považujete za své nejpovedenější dílo?

Na tuhle otázku bohužel nemám odpověď, ale řekněme, že mám oblíbenější kousky a většinou jsou to ty, které třeba nebyly úplně virální.

Lidovky.cz: Každopádně se mi zdá, že politická tématika je asi vaše nejoblíbenější, je to tak?

Naopak, jsem rád, když si od té politiky můžu někdy odpočinout. Bohužel to ale moc nejde. Vzhledem k tomu, jak moc je toto prostředí inspirativní.

Lidovky.cz: Přišly vám už nějaké žaloby ze stran politiků nebo nějaké jiné veřejně známé osobnosti?

Zklamu vás, ale zatím žádné žaloby. Oni i ti politici mají smysl pro humor nebo prostě vědí, že výhodnější je se umět sám sobě zasmát.

Lidovky.cz: V kuloárech se šušká, že jste byl na válečné stezce třeba s Richardem Krajčem. Jak jste na tom nyní?

Nenazval bych to úplně jako válečná stezka… Jinak jsme teď přátelé a sem tam zajdeme na drink.

Lidovky.cz: A jak vaše srandičky na svou osobu snáší vaše tchýně Halina Pawlowská?

Myslím, že úplně v pohodě. Ona má totiž taky docela rozvinutý smysl pro humor. Jednu moji koláž dokonce použila jako své PFko.

Lidovky.cz: Musíte neustále sledovat veškeré dění, abyste reagoval rychle. Není to někdy vyčerpávající?

Je! Občas mám nutkavý pocit, že si potřebuju zabalit pár věcí do batohu a jet sám někam na měsíc objímat stromy do divočiny.

Lidovky.cz: Máte ještě nějaké hranice? Je něco, co vám poslední dobou přišlo už „přes čáru“?

Přiznám se, například pár věcí s Karlem Gottem jsem nepublikoval.

Lidovky.cz: Všimla jsem si, že na Facebooku máte i „zahraniční profil“. Jaké jsou odezvy na vaše koláže z jiných koutů světa?

U té “světové” stránky se to skvěle rozjíždí, tak uvidíme, jak to bude pokračovat.

Lidovky.cz: Momentálně chystáte další velkou věc, kterou bude obří výstava na jaře příštího roku. Můžete nám ji trošku přiblížit?

Měla by to být naprosto megalomanská akce. Chci kromě koláží vystavovat různé sochy apod. Celé by to mělo být interaktivní. Nemělo by chybět ani 4D kino a další vychytávky.

Lidovky.cz: V minulosti jste již menší výstavy měl, v čem bude tohle jiné?

Dřív jsem vystavoval čistě jen své koláže na zdi. Pokud tedy nepočítám plastiku Agrofertiti a dvě malé plastiky trpaslíků Miloše Zemana a Jiřího Ovčáčka. Tahle výstava by měla být opravdu velká a plná různých interaktivních kravin, do kterých se může zapojit i návštěvník.

Lidovky.cz: Peníze se snažíte získat skrz crowdfundingovou sbírku na Hithitu. Proč zrovna touto cestou?

Je to asi nejlepší cesta. A vlastně je to i docela nenásilné, prostě prodáváte lidem lístky v předprodeji. Ona ta celá výstavu bude neskutečně nákladná. Vzhledem k tomu, kolik stojí jedna malá socha, tak si asi dokážete představit, kolik může stát Miloš Zeman v životní velikosti, který na vás mluví a hýbe se. V první řadě nabízíme lidem koupi vstupenky na samotnou výstavu. Dále pak například velkou knihu koláží, kterou chystám začátkem příštího roku. Pak různé soukromé prohlídky, výstavy, vernisáže apod. Nechybí tam ani pár bizarních věcí.

Lidovky.cz: Chystáte do konce roku ještě něco zásadního?

Možná si pořídím psa.