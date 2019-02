Karel Gott vyvrací zprávy o své smrti a vzkazuje: Fajn se mám

PRAHA Hned v několika redakcích se v úterý kolem poledne začaly šířit zprávy o tom, že Karel Gott zemřel. Fámu nejprve vyvrátila jeho mluvčí Aneta Stolzová. „Je to holý nesmysl, nevěřte anonymním kecalům,” řekla.

A stejně jasná slova se objevila i na Mistrově facebookovém účtu. Tady Karel Gott reagoval osobně a nebral si servítky. „Rád bych se podíval do tváře té osobě, která mě dnes pohřbila zaživa. Snad se u toho aspoň dobře pobavila. Pro ty, kteří se o mě bojí, vzkazuji: fajn se mám,“ napsal zpěvák, když se dozvěděl, že někdo šíří dezinformace o jeho úmrtí.



Fáma opravdu mohla vypadat na první pohled věrohodně. Devětasedmdesátiletý Gott byl minulý týden v nemocnici s opětovným zánětem dýchacích cest. Hospitalizován byl jen krátce poté, co se minulou neděli vrátil z pobytu ve Špindlerově Mlýně. Doktoři ho přitom varovali, že se má v mrazivých a studených dnech zdržovat venku minimálně.

Karel Gott (Facebook) Rád bych se podíval do tváře té osobě, která mě dnes pohřbila zaživa. Snad se u toho aspoň dobře pobavila. Pro ty, kteří se o mě bojí, vzkazuji: fajn se mám.

Ze zdravotních důvodů zpěvák také zrušil narozeninový koncert, který se měl 14. června uskutečnit v pražské O2 areně k jeho osmdesátinám. Podle jeho tiskové mluvčí mu oslabená imunita nedovolí zapojit se naplno do příprav koncertu tak, jak by si to představoval.

Naposledy se Karel Gott objevil před diváky 7. února v exkluzivním rozhovoru na NOVA Plus, kde působil navzdory všem fámám velmi živě a ve výborné kondici. Opět se tak zřejmě potvrdí, že kdo je pohřben zaživa, dožívá se velmi vysokého věku.