KUBÁNÍK: Jak jsem nespadl s letadlem a chtěl jsem uhasit kapitána

O letošních prázdninách po dlouhých dvanácti letech nikam nepoletím. Tedy letadlem. Ale když jsem si tak rekapituloval předchozí výlety, začaly se mi, nevím proč, vybavovat jen ty cesty, které neproběhly úplně standardně, takže jsem vlastně za ten permanentní pobyt na zemi rád.

Tak třeba před pěti lety jsem se vracel z dovolené v Řecku a udělal jsem fatální chybu. Před odletem jsem se podíval na předpověď počasí. Díky ní jsem zjistil, že ve středních Čechách v tu dobu mají řádit silné bouřky, a to znamená co? Turbulence. „Je to pravda?“ zeptal jsem se letušky hned po vstupu na palubu. „Ano,“ usmála se klidně a hned mi začala nalévat sekt. Nad Prahou jsem byl už pod parou, ale tím se to všechno jen zhoršilo.

Josef Kubáník V roce 1999 absolvoval Zlínskou školu umění a po dvou letech ve zlínském divadle nastoupil do Slováckého divadla v Uherském Hradišti, kde je dodnes. Začínal zcela nenápadnými rolemi, jako byl pes v komedii Poprask na laguně, který se ještě ke všemu jmenoval Pako, nebo němou postavou černocha. Ten měl za úkol během představení stěhovat stůl. Později se vypracoval k zásadnějším rolím, ať to byl Smerďakov v Pitínského dramatizaci Bratrů Karamazových, Saturnin, Andrew v Sexu noci svatojanské Woody Allena, Trigorin v Rackovi, či Štastlivec v Ostrovského Lese. Po boku Květy Fialové vytvořil hlavní roli v tragikomedii Harold a Maude, spolu si zahráli i titulní postavy v příběhu Oskar a růžová paní. Diváci jej znají i z televizních seriálů (Gympl s (r)učením omezeným, Temný kraj, Modrý kód a další), ale věnuje se i marketingu, a to nejenom pro Slovácké divadlo, ale i pro pražské Divadlo Ungelt nebo pro vznikající dokument o posledních třech letech Václava Havla s názvem Tady Havel, slyšíte mě?. Je moderátorem uherskohradišťské Letní filmové školy a v roce 2019 napsal knihu Poslední deník Květy Fialové.



Letadlo s námi házelo, slabší povahy křičely, některé dokonce zvracely. Po půlhodině hrůzy, kdy jsme se stále znovu a znovu pokoušeli o přistání, jsme se konečně začali snášet nad město, což mě uklidnilo, ale vzápětí zase rozrušilo, protože se ozvalo: „Dámy a pánové, dochází nám palivo, musíme je doplnit na letišti v Drážďanech.“ Modlil jsem se, aby to vyšlo aspoň do těch Drážďan, ale nakonec jsme všechno zvládli na výbornou. A když jsme po další hodině přistávali na Letišti Václava Havla, celá paluba cestujících hlasitě tleskala, což prý posádka nesnáší.



Ještě horší to ale bylo loni, když jsem se vracel z Milána. Radar hlásil slunné počasí, tak jsem byl v klidu, ovšem jen do chvíle, kdy se uprostřed letu ozval z amplionů nad hlavami tón, který signalizoval promluvu někoho z posádky, a taky že ano. „Dámy a pánové, hoří,“ uslyšel jsem a v tu chvíli upadl do polobezvědomí. „Proboha, to se nemůže stát, vždyť máme kapitána, ten nás v tom nenechá,“ uklidňoval jsem se. Hlas ovšem pokračoval: „Dámy a pánové, hoří vám kapitán.“ To už jsem byl úplně v koncích a vybavoval jsem si školení bezpečnosti práce, které máme každý rok v divadle, a přemýšlel jsem v panice, kde je v letadle tak asi hasicí přístroj a jestli bude dobré použít na kapitána ten pěnový, nebo pískový. Pak se ale stalo něco, co mě z té hrůzy vysvobodilo, a to vzpomínka na učitele jevištní mluvy Pavla Leicmana, který nám kladl na srdce: „Mluvte za každých okolností sro-zu-mi-tel-ně.“ A došlo mi, že pán z kokpitu na hodinách jistě nebyl, že úplně obyčejně, jak říkáme my herci, šumluje, a že nám říká: „Dámy a pánové, hovoří k vám kapitán.“

Přeji všem tedy srozumitelné a bezpečné zážitky a jak říkala moje babička, dušu v péří.