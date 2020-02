Ničeho ve svém životě nelituji, říká herečka Vlastina Svátková

Filmová a televizní herečka Vlastina Svátková o drsném i krásném životě, obezřetnosti před lichotkami i o vztahu s mužem, který ji týral.

Slovenská herečka Vlastina Svátková začínala u filmu ve velkém – svou první roli dostala v bondovském trháku Casino Royale. Od té doby hrála ve více než deseti filmech a v řadě seriálů včetně například historické První republiky.

V kinech je právě k vidění ve filmu Můj příběh, kde hraje talentovanou baletku Elizabeth, která se stane obětí tyrana. Příběh podle skutečné události by klidně mohl být napsán na motivy jedné životní etapy samotné Vlastiny Svátkové – ženy, která si prošla domácím násilím i bulimií. Úspěšná herečka dnes o poruše příjmu potravy přednáší a vedle toho vytváří originální šperky nebo píše knihy – té poslední, s názvem Prostor pro duši, již si vydala sama, prodala dvacet tisíc výtisků.

Nakolik obtížná byla příprava na roli baletky?

Chodila jsem na baletní přípravu, ale rozhodně jsem neměla šanci dřít půldruhého roku před natáčením jenom balet – takové přípravy, jaké známe z vyprávění hollywoodských hvězd, se v Česku nevedou. Navíc já nikdy nechtěla být baletkou, tyhle ambice jsem v dětství rozhodně neměla. Takže jsem se postavila, vytočila nohy a vypjala hruď – byla jsem přesvědčená, že jsem úžasná a skvělá, ale periferně jsem viděla, jak všichni obracejí oči v sloup, co je to za katastrofu. Já přitom dělala piruety, až se mi hlava točila tak, že jsem měla strach, že se každou chvíli pozvracím. Tak strašně mě to naštvalo, že do mě vjel obrovský vztek a na celé divadlo jsem zařvala: „Tady se nedá pracovat! Všichni zvedáte oči, jak jsem hrozná, a nikdo z vás mě nepochválí. Jak chcete, abych hrála profesionální baletku, když mi ani jednou nezatleskáte?!“ A oni mi začali tleskat, já se usmála a hrdě dokončila piruetu jako pravá baletka, aniž bych spadla... To ovšem neplatí o mojí postavě, která v tomhle filmovém příběhu spadne až na samé dno.