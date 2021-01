Nové testy mají vrátit děti do škol, říká ministr školství Robert Plaga

31. ledna 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Lidé

PRAHA Omezení a zastavení výuky ve školách způsobuje ztráty odpovídající zhruba totálnímu uzavření ekonomiky, říká ministr školství Robert Plaga (za ANO). Jen je nevidíme hned, zato budou trvat celá desetiletí. Pomoci návratu studentů do škol by mohlo jejich pravidelné testování. Vyplatí se to, říká.

Školy nadále pojedou ve stávajícím režimu. Od 1. února se nic nemění, uvedl ministr Plaga Lidovky.cz: Ve čtvrtek jednala vláda o dalším zpřísnění protiepidemických opatření. Padl tam návrh, aby se zavřelo i těch několik ročníků škol, které mají nyní prezenční výuku, nebo ne? Může k tomu brzy dojít?

Takový návrh na vládě nepadl a já nevidím prostor pro další zavírání škol. Náklady spojené s omezením prezenčního vzdělávání jsou vysoké a náklady celého brzdění epidemie nese z velké míry školství. Přitom míra práce z domova není tak velká, jako byla na jaře, a preventivní testování ve firmách také neběží tak, jak by mohlo. Bylo by tedy dobré více zapojit také tuto část ekonomiky a nedívat se stále na školy, že právě ty vyřeší, jak snížit počet kontaktů mezi lidmi a tím i omezit přenos nákazy novým koronavirem. Je správné školy nezavírat, a pokud už se zavírají, mají se zavírat jako poslední a jako první otvírat.