Pandemie mi přinesla víc práce, popisovat společnost v téhle krizi je zábavné, říká sociolog Prokop

Praha Sociolog Daniel Prokop vypráví o tom, jaké problém pandemie obnažila v české společnosti i českém školství, a tom, proč termín politická korektnost nahrazovat výrazem logická korektnost.

Pár týdnů předtím, než kvůli koronaviru nejen knihkupci zavřeli krám, vyšla jeho – na české poměry výjimečná – sociologická sonda Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Kniha volně vychází ze série článků Úvod do praktické sociologie, za kterou dostal Daniel Prokop před čtyřmi lety Novinářskou cenu. Dnes, pár měsíců po vydání, je z knihy bestseller a chystá se dotisk.



I díky koronaviru má teď sociolog Daniel Prokop práce jako na kostele. Je členem Národní ekonomické rady vlády a ekonomického poradního týmu Ústředního krizového štábu, s kolegy dělá každé dva týdny šetření v rámci projektu Život během pandemie, dává jeden rozhovor za druhým a se svou ženou Chelsea vychovává roční dceru.

Spíte teď vůbec?

Co jsem založil (výzkumnou organizaci) PAQ Research, mám práce víc, za korony to bylo až extrémní. Je fakt, že na rozdíl od jiných odvětví teď máme my, sociologové a ekonomové, práce víc než předtím.