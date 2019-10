PEKÁRKOVÁ: Kachní žaludek

Rozhodla jsem se, že uvařím něco dobrého, aby K. pořád nekupoval ty hnusné nigerijské instantní polévky s příchutí „kuřete“ či „krevet“, které už nám lezly ušima a zaručeně obsahovaly tolik éček, že by se jimi daly balzamovat mrtvoly. Například naše.

Pustila jsem se do přípravy hnědých nigerijských fazolí, kterých K. z poslední výpravy do vlasti přivezl dva těžké pytle. Nigerijské fazole se nesmějí namáčet, to by byly tvrdé. Musejí se vařit pět nebo sedm hodin za občasného zamíchání. Celé odpoledne jsem pendlovala mezi pracovnou a kuchyní a občasně je míchala. Když byly skoro měkké, přidala jsem sůl, cibuli a feferonky a nechala je ještě půl hodiny dojet. A to byl kámen úrazu.

Fazole stačí na dně jen trošilinku připálit – a celý velký hrnec můžete, jak praví klasik, za stálého míchání vylít do záchodu. Pokusila jsem se K. přesvědčit, že fazole jsou jedlé, ale nepovedlo se. A tak jsme se druhý den vypravili k našemu rybníku, že jimi nakrmíme zvěř.

Hned u hráze se, tak jako vždycky, šmrdolilo hejno kanadských kus. K. jim z kýble, ve kterém jsme tu dobrotu přivezli, vrhl dvě lžíce na beton. Husy s nadějí přiběhly, naklonily zobáky a přičichly si, načež urychleně zmizely.

„Hm,“ řekl K. „Husám tvé fazole taky nechutnají.“

O dvacet metrů dál seděl náš známý kačer, v sousedství známý jako Donald Trump. Pobýval celý den na pruhu trávy a křoví mezi cestičkou a rybníkem, za plůtkem, který měl zabránit lidem ve vstupu k vodě. (Zvířena skrz něj volně procházela.) Donald pokaždé, když se někdo blížil po cestičce, rozvážně vstal, přikolébal se k plůtku, zaklonil hlavu a rozevřel zobák v naději, že mu v něm přistane žrádlo.

I my dva jsme ho občas krmili a Donald sežral všechno. Tentokrát mu K. po přesné trajektorii vrhl do zobáku lžíci fazolí. Donald se chvíli dusil, pak se pozvracel a rychlým krokem se odkolébal. Než zajel do vody a strčil do ní hlavu, ohlédl se po nás ublíženým, vyčítavým pohledem.

„Mr. Trump tvůj výtvor taky nechce,“ rýpnul si K.

Na protilehlém břehu bylo molo, ze kterého rybáři krmili ryby. Zastavili jsme se nad vodou s kýblem a naběračkou a s nadějí zírali na mrštné temné stíny. Jenže když K. kydnul do vody kus fazolové hmoty, ryby sebou mrskly a zmizely v hlubinách.

„Už zbývají jen mikroorganismy,“ řekla jsem sebekriticky.

„Tys neviděla ty dva bičíkovce? Prchali, až se jim flagely zašmodrchaly.“

Hodili jsme mé fazole do popelnice, pečlivě zabalené, aby nikomu neublížily. A cestou domů jsme koupili bednu instantních polévek.