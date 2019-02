Rád se směju přes slzy a miluju tragikomedie, říká představitel Edy ze seriálu Most!

Fenomenální úspěch seriálu Most! překvapil všechny včetně herců, kteří ztvárnili hlavní role. Nejinak tomu bylo i u Michala Isteníka, který ztvárnil impotentního Edu. „S napětím jsem čekal, jaké bude veřejné přijetí Mostu!. Takový úspěch, takový humbuk, takovou mostomanii jsem ale samozřejmě nečekal,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz herec.

Lidovky.cz: Poslední díl seriálu Most! budou sledovat diváci společně s jeho tvůrci. Místem setkání bude hospoda Severka, budete tam také? Těšíte se na fanoušky?

Ano, budu a strašně se do Severky těším. A nejen na fanoušky a poslední díl. Hrozně moc se těším, že se potkám s lidmi, které jsem od konce natáčení neviděl…

Lidovky.cz: Co vlastně říkáte na obrovský úspěch seriálu, čekal jste ho, když jste četl scénář?

Od první chvíle, kdy jsem četl scénář, jsem věděl, že máme k dispozici zcela výjimečný materiál. A stejně tak jsem nepochyboval po natáčení, že se nám povedla opravdu skvělá věc. Jen jsem s napětím čekal, jaké bude její veřejné přijetí. Takový úspěch, takový humbuk, takovou mostomanii jsem ale samozřejmě nečekal…

Lidovky.cz: Jak se s tím úspěchem sžíváte? Poznávají vás lidé na ulici?

Ano, poznávají, zvlášť po mém vystoupení ve Všechnopárty… Nijak mi to nevadí, není to v takové míře, kdy bych se musel maskovat. Sem tam se s někým vyfotím, sem tam podepíšu, nejčastěji mě lidi jen zdraví se zaťatou pěstí slovy „Dycky Most!“.

Lidovky.cz: A dělo se to i předtím? Přeci jen jste úspěšný herec, získal jste Thálii i cenu Alfréda Rakoda…

Dělo se to v Brně a jen zřídka. Divadlo samozřejmě nemá tu moc jako televize, takže jevištní úspěchy nepřináší žádnou velkou popularitu.

Lidovky.cz: V čem byla z vašeho pohledu práce na seriálu těžší - či lehčí - než je hraní a zkoušení v divadle?

Pro mě jsou divadlo a film zcela odlišné herecké disciplíny. Na jeviště jsem zvyklý, jsem na něm jistější než před kamerou, i když konkrétně Most mi v tomhle ohledu moc pomohl… Ale stejně jsem vždycky před natáčením nervózní. Velký rozdíl je v odlišné koncentraci. Když zkouším roli na divadle, mám dva měsíce na to jí pochopit, řekněme prožít a vystavět její dramatický oblouk. A při reprízách se pak zkoncentrovat na, dejme tomu, tříhodinové ucelené představení. U natáčení je to jinak. Točíte napřeskáčku a třeba od rána do noci. Musíte tudíž vydržet v koncentraci celý den, někdy i noc, musíte umět přepínat v tom, co vaše role už ví a co ne, co v daném obraze nebo díle prožívá, zkrátka kde se ocitáte v rámci jejího vývoje. A hlavně, na divadle se role může vyvíjet. Na kameru musíte být přesný hned. Neříkám, že je jedna disciplína těžší než druhá, jsou prostě jiné.

Lidovky.cz: Co máte na divadle nejraději? A chodíte o něj i jako divák - dívat se na kolegy?

Rád se směju přes slzy, miluju tragikomedie, jako herec i jako divák. Do divadla se snažím chodit, ale volných večerů moc není, člověk chce taky trávit nějaký čas mimo divadlo, kde je často od rána do noci. Není to tak, že bych každý volný večer vyrážel sednout do hlediště.

Lidovky.cz: Čím je vám postava Edy ze seriálu nejsympatičtější?

Eda není úplně sympatický člověk, což nevylučuje, že může být divácky oblíbený, spíš naopak. Ale má jednu dobrou vlastnost. Je to srdcař – když se pro něco rozhodne, urve to srdcem, silou, takové lidi mám rád. Škoda jen, že se často rozhoduje špatně.

Lidovky.cz: Jak dlouho jste se rozmýšlel než jste roli přijal?

Ani vteřinu. Ano, bál jsem se, abych Honzu s Petrem nezklamal, protože jsem se necítil být typem na Edu, ale rychle mě vyvedli z omylu. Bylo to nádherné natáčení.

Michal Isteník Herec Michal Isteník působí v Městském divadle Brno a je členem Buranteatr. Je znám ze seriálů Most!, Trpaslík či Hasičárna Telecí, objevil se ve filmech Svatojánský věneček nebo Zloději zelených koní. roce 2011 získal Cenu Alfréda Radoka v kategorii talent roku. O tři roky získal Thálii za roli Čičikova ve hře Mrtvé duše.



Lidovky.cz: Mnoho lidí seriál nepovažuje za komedii, ale za romanci. Jak seriál vnímáte vy? A proč myslíte, že ho lidé tolik adorují? Nemám rád žánrové škatulky, často se ve filmu někomu zdá sen a hned je ten film mysteriózní… To je podle mě hloupost. Romance? Proč ne? Lásky je tam spousta. Ale Most! je prostě především komediální seriál. Což neznamená, že se něm nemohou řešit závažná společenská témata. A právě proto myslím, že je tak oblíbený. Kolečko s Prušinovkým se tematicky dotýkají věcí, které rezonují napříč celou společností. Navíc přes drobnou uměleckou licenci je Most! strašně živý, skutečný, autentický. Myslím, že tu takový seriál chyběl.

Lidovky.cz: Která postava z Mostu! je vám nejbližší?

Dáša. Asi víte proč… (směje se)

Lidovky.cz: Když se ještě vrátíme k divadlu - máte raději klasiku či nové autory?

V tomhle ohledu si vůbec nevybírám - hra je buď dobrá nebo špatná, zajímá mě tématicky, příběhem nebo smyslem pro humor, jazykem apod. Mám samozřejmě rád klasiku, která se mi opravdu naštěstí nevyhýbá (Moliére, Goethe, Goldoni, Gogol, Čechov, Shakespeare, Hugo), ale stejně tak miluju nové hry. Například teď hraju v BURANTEATRu v inscenaci Parchant v klobouku. Je to skvělá hra o společenských vyděděncích portorikánské čtvrti v New Yorku. Hra je to velmi vtipná a přitom velmi krutá a bezvýchodná. Kdybyste spočítali všechny vulgarizmy z Mostu!, byli byste tak na polovině toho, co zazní v téhle dvouhodinové inscenaci.

Lidovky.cz: Za roli Čičikova v Mrtvých duších jste získal právě Thálii. Jaký váš Čičikov byl? Kolik jste do něj ze sebe a svého vnímání světa přidal?

Čičikov byla nádherná role. Měl jsem ji moc rád a ne proto, že jsem za ní dostal cenu. Měla tři roviny - rovinu samotného ruského podvodníčka Čičikova, jehož chování v rychlých střizích komentuje rovina samotného Gogola a také rovina mě jako herce, který se s ním potýká. To napětí mezi těmihle rovinami bylo moc zajímavé a bez osobního vkladu by nebylo možné ho vytvořit… Ale jestli se ptáte, zda jsme se pouštěli do nějakých aktualizací, pak ne. Gogol je nepotřebuje. Je bohužel aktuální dost i bez naší pomoci.

Lidovky.cz: A když práci opustíme - co nejraději děláte ve volném čase a co vás nejvíce baví?

Trávím čas se synem, to je nejlepší odpočinek, rád si zajdu zaplavat, i když to teď dost flákám a hrozně rád spím. Ale ono toho volného času opravdu moc není.

Lidovky.cz: Jakou knihu jste naposledy četl?

Paměti herce Johna Cleese ze skupiny Monty Python.