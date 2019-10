Psycholog Klimeš: Existují křestní jména tradiční, exotická, ale i tzv. kategorie Sandokanů

Jsou Češi v pojmenovávání svých dětí konzervativní? Na prvních místech letos byla podle Českého statistického úřadu stejně jako loni jména Eliška a Jakub. Ty se v čele drží již několik let. „Existuje několik trendů a také preferencí, podle nichž lidé dávají svým dětem jména. Často si je ale rodiče ani nemusí uvědomit,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz psycholog Jeroným Klimeš.

Lidovky.cz: Co probíhá v hlavě moderního rodiče, když pro své dítě hledá jméno? Na co všechno se ohlíží?

Existují dva trendy. Jeden, že se dávají jména stará, zavedená, tradiční. Do této kategorie víceméně spadá i Jakub a Eliška a s nějakou variací se to lehce mění. No a pak jsou exoti, kteří dávají jména exotická. Ale pak můžete škatulkovat dále. Jsou rodiče, kteří si potrpí na to, aby jméno bylo rodové, aby vycházelo z tradice, nebo přímo chtějí, aby se dítě jmenovalo stejně jako oni. A jsou rodiče, kteří si to nepřejí ani omylem a jsou zásadně proti. Když sledujete rodiče, jaká jména dávají, tak můžete vypozorovat i určité preference, které si ani neuvědomují.

Dám příklad. Ač to nejsou židé ani křesťané, vybírají jména židovská jména (Matouš, Matyáš, Jákob, Jan), dále pak jsou rodiče, kteří chtějí, aby dítě mělo ve jméně písmeno r. A stejně tak existují ti, kteří písmeno r ve jménu nechtějí. Vyjmenované preference zjistíte ale spíše z dálky, když pak někoho upozorníte na to, že má tři děti a všechny mají písmeno r ve jméně, řeknou vám, že to nebyl záměr. Sami si tu preferenci neuvědomují. A pak máme „kategorii Sandokanů“, sem spadají jména z filmů a jména vybíraná podle oblíbených postaviček.

Jeroným Klimeš PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., je český klinický psycholog. Vyučoval psychologii studenty Policejní akademie, etiku na 3. lékařské fakultě UK, posuzoval zájemce o osvojení dětí. Studoval na texaské univerzitě. Působil jako konzultant pro veřejného ochránce práv, poradce ministra práce a sociálních věcí, vyučoval psychologii na FF UK. Dnes se věnuje partnerskému poradenství a přednáškové činnosti. Mezi jeho koníčky patří programování a hudba. Hraje na klavír, varhany, trumpetu a pozoun.



Lidovky.cz: Jak přemýšlí rodiče, kteří dají svému dítě jméno Madonna Mia či Loki (Loki je bůh ze severské mytologie - pozn. red.)? Co je k tomu vede?

Může to klidně být zvukomalba, to jméno se jim prostě líbí. Když se jich pak zeptáte, jestli ví, kdo to byl Loki, odpoví, že ne, že se jim pouze líbilo, jak to jméno zní. U těchto lidí hraje roli i to, že jsou třeba silně navázaní na nějaké písničky či filmy, to je „kategorie Sandokanů“, kterou jsme zmiňoval. Já jsem pro svého syna vybral jméno podle geologického kamene. Můj syn se jmenuje Erlan. Když jsem studoval geologii, už mě z kamenů bolela hlava, tak jsem si jen tak listoval knihou Petrologie od Bohuslava Hejtmana a tehdy jsem si řekl, že až budu mít syna, bude to Erlan. Bylo to zvukomalbou.

Lidovky.cz: Erlan zní sice exoticky, ale je to hezké jméno..

Ale líbí se asi 20 % lidí. Zkuste se zeptat, většina lidí vám řekne, že to není hezké jméno. Ani nezní slovansky, ačkoli slovanská jména dneska v kurzu příliš nejsou. Sem patří všichni Jaromírové, Miroslavové, Bohuslavové a tak dále. To jsou jména, která se dnes často neobjevují.

Lidovky.cz: Když má dítě jméno, které je neobyčejné, může ho vnímat negativně?

Je zajímavé, že jsou věci, kterých se rodiče bojí, a kterých se nebojí. Rozvodu se nebojí a dítě to nakonec zmrzačí víc, než jak to dokáže jakékoli jméno. To je přeci vcelku jedno. Ale je to takhle. Když dítě přijde do školky, tak ostatním dětem bude znít Eliška stejně jako Erlan. Budou to pro ně totiž jména stejně nová. Je jim jedno, jak se ostatní jmenují, protože neznají pojem „obvyklá jména“.

Největší problém s tím mají paradoxně rodiče, kteří pak spekulují nad tím, proč jiný rodič dal svému dítě například jméno Vinnetou. Ale když to dítě je citově spokojené samo sebou, tak je spokojené i s jménem a naopak. Když trpí sebenenávistí, nebude mít rádo ani své jméno. Většinou se prostě jedná o vztah k sobě k samému, než o vztah ke jménu.

Lidovky.cz: Jak se jméno podílí na utváření osobnosti jedince v průběhu jeho života? Jaký věk je pro vytváření vztahu k jménu nejdůležitější?

Dítě se se jménem identifikuje již v dětství. Řekněme mezi čtvrtým až šestým rokem života. Musí ho mít také spojené s citovým projevem rodičů. Někteří rodiče, kteří mění jméno podle toho, jaký mají momentální vztah k dítě. Takže když zlobí Eliška, není to Eliška, ale rázem je z ní Eliza. I takto vzniká citové naplnění jména.

Lidovky.cz: A když se dítě se jménem nesžije?

Tak se nesžilo samo se sebou. My psychologové tomu říkáme „kouř, který stoupá z komína“. Protože podle škaredého kouře, který stoupá, poznáme, jaké pneumatiky se pálí. Takže, jak jsem říkal, když se dítě nesžije samo se sebou a nemá se rádo, bude mu pravděpodobně vadit i jméno. Ale problém bude jinde.

Lidovky.cz: Nenavrhl jste někdy někomu v rámci terapie změnu jména?

Ne. Psychologové to neradi dělají, protože právě vědí, že je za tím hlubší problém. Naopak. My chceme především to, aby člověk změnil postoj sám k sobě. Změna jména se vždy váže na identitu.