Emma Smetana se opřela do zesnulé Věry Bílé: Byla líná a hloupá, snad se v nebi nesejde s mým otcem

PRAHA Moderátorka a muzikantka Emma Smetana se ostře opřela zesnulé zpěvačky Věry Bílé, která v úterý v nemocnici podlehla infarktu. O uznávané romské zpěvačce napsala, že úspěšnější kariéry nedosáhla kvůli své hlouposti, lenosti a nespolehlivosti. Obě ženy spojoval Jiří Smetana, otec Emmy, jenž léta dělal Bílé manažera.

Smetana ve svém úterním instagramovém příspěvku nejprve zmínila vzpomínku na Věru Bílou z října roku 1997, kdy někdejší moderátorka zpráv v TV Nova absolvovala své první pódiové vystoupení. Tehdy jí prý bylo devět let a romská zpěvačka ji vytáhla na jeviště v klubu ve francouzském Schiltigheimu, aby si společně zazpívaly píseň E Daj Nasvali.



„Věra byla podstatnou součástí mého dětství a dospívání. Tatínek ji dostal do desítek zemí, do těch nejprestižnějších sálů včetně Hollywood Bowlu, kde Beatles nahráli svou jedinou živou desku,“ pokračovala Smetana se slovy, že lepšího manažera než byl její - již více než dva roky zesnulý - otec, v Česku nikdo neměl.

„Jenže bohužel - tohle nezměrné úsilí opakovaně naráželo na zničující krátkozrakost, hloupost, nespolehlivost a lenost. Věra odmítla mnoho nabídek, které se neodmítají, protože někde jinde zrovna číhaly rychlejší peníze. Které pak všechny naházela do automatů,“ napsala Smetana na sociální síť.

Zpěvačka, která se mimo jiné proslavila vystupováním s romskou kapelou Kale, podle ní odmítla několik důležitých, již domluvených zakázek, namátkou koncert ve Vatikánu pro papeže nebo vystoupení v Carnegie Hall.



„Až nakonec musel tatínek odříct Věru. Těch deset let se výrazně podepsalo na jeho zdraví a nervech. Strašně ho trápilo, že Věra Bílá&Kale byli jen krůček od toho, stát se megastars světového významu,“ uvedla dále Smetana.



Neopomněla zmínit, že Bílá odešla ze světa jako jedna z nejtalentovanějších, ale zároveň nejtragičtějších bytostí. „Děkuju za nádherné písničky, děkuju za legraci v dodávce na turné po Evropě, děkuju za barevné a roztančené dětství. Ale Věro, pokud jsi náhodou v nebi, pak tě moc prosím, za mým tatínkem už nechoď, ať může dál odpočívat v pokoji,“ dodala jednatřicetiletá umělkyně, jež se do povědomí veřejnosti dostala i díky svému nepřechýlenému příjmení.