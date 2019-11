Těhotná ´89: Hned jsme začali chodit s trikolórou, vzpomíná matka. Od revoluce ji ale odstřihl porod

‚Vím, že děti hned nepřijdou, a tak mám pracovní ambice. A když se začínám nudit, přemýšlím o změně. Chci využít svůj potenciál,‘ říká dcera Ivety Čechové Tereza (29), která na Karlově univerzitě vystudovala obor s přírodovědným zaměřením. Nyní pracuje a žije v Praze s přítelem.

Je vám 29 let, plánujete zakládat rodinu?

S přítelem jsme se domluvili na svatbě tak do 2 let a asi za 3 a půl roku bych ráda byla těhotná. Vím, že v dnešní době nejde vše naplánovat, ale přibližně takto bych si to představovala. Přítel teď studuje doktorát, nemá tak plný pracovní poměr, takže bychom na rodinu neměli dostatek peněz, rádi bychom byli více zajištění. A určitě chceme být po svatbě. Přemýšlím o tom spíš tradičněji. Myslím, že je dnes odkládání rodiny spojeno i s cestováním.

Dáváte teď tedy přednost práci?

Vím, že děti hned nepřijdou, a tak mám pracovní ambice. A když se začínám nudit, přemýšlím o změně. Chci využít svůj potenciál, dokud můžu. Protože vím, že až dítě mít budu, chci se mu plně věnovat. Využít mateřskou, co to jde. Dnes už se o tom tak nepřemýšlí, vím, že se holky do práce z mateřské vrací mnohem dříve. Ale myslím si, že by se měl čas s dítětem plně využít. Když jeden musí vydělávat, druhý by se tak měl dítěti věnovat co nejdéle to jde.

Z čeho vaše plány vychází, hledáte jistoty?

Určitě. Zároveň se ráda na něco těším a představuji si, třeba svatbu. Když jsme se s přítelem o tom bavili, vím, že to časem přijde a je to pro mě taková jistota. Máme to naplánované i tak, abych stihla všechny věci, které chci. Stihla jsem v klidu dostudovat, najít si první práci, teď si budu hledat třeba druhou. A zvládnu kariéru, být v zápřahu, i když nejsem úplně kariéristka. Pak si budu moci dovolit mít rodinu, klid, být zajištěná a připravená. Teď se necítím vnitřně připravená. Myslím si, že by to tak mělo být. Že se partneři znají dlouho, vezmou se a domluví se: teď jsme připraveni na dítě.

Potýkáte se dnes jako mladý člověk s nějakými nejistotami?

Uvědomuji si, že přijde finanční zátěž a bude se to muset nějak zvládnout. Zatím bydlíme v bytě po babičce, ale hypotéku na dům bychom si třeba teď vzít nemohli. To budeme řešit časem. Přijde mi, že se spousta mladých dnes vrací ke kořenům a takovému klidu a pohodě, kterou právě mamka a její generace zažívala. I třeba k zahradničení.

Co pro vás znamená svoboda?

Je docela těžké to vyjádřit, když jsem nezažila nesvobodu. Samozřejmě si myslím, že je důležitá svoboda slova, možnost cestování. Ale asi to neberu jako něco, za co bych měla být vděčná. Asi to moje generace bere trochu jako samozřejmost. Nechci teď znít namyšleně. Svobodu zkrátka dokážu popsat jen v porovnání s historií. Já se celý život cítím svobodná. Asi proto je pro mě představa jakéhokoli útlaku těžká.