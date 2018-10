VIEWEGH: Děkuji, že jsem se narodil v zemi, kde jsem mohl na vrstevnice sáhnout

PRAHA Tak jsem se nedávno dočetl v novinách, že třiapadesátiletý kandidát na ústavního soudce Spojených států amerických Brett Kavanaugh byl letos svou vrstevnicí profesorkou Christine Blaseyovou suverénně obviněn z toho, že ji v roce 1982 na jakémsi středoškolském mejdanu spolu s kamarádem strčil do prázdného pokoje, zalehl ji, zacpal jí rukou ústa, osahával ji a neúspěšně se ji snažil svléknout, zatímco kamarád na ně oba „opilecky skákal“… Inu tak.

Inu tak je jedno z víceméně nadbytečných, tzv. protetických slovních spojení, která fejetonistovi například v tuto chvíli umožňují, aby v pauze vytvořené protetickými slovíčky padl na kolena, sepjal ruce a děkoval Bohu, že se narodil v zemi, kde jako pubescent mohl vrstevnice osahávat, aniž by tím ohrozil svou budoucí kariéru, neboť žádná z těch holek naštěstí nebyla a není taková severoamerická kráva, aby mu dneska onen nevinný, pětatřicet let starý gymnaziální petting vyčítala… Inu tak.

Tohle smrtelné spojení chorobně rozbujelého amerického feminismu a tamějšího hypertrofovaného právního systému (a nejspíš i neléčených projevů klimakteria) budiž všem českým mužům varováním: všimněme si, že když se v kotli práva naakumuluje politická, ekonomická nebo třeba jen exekutorská moc příliš, vždycky dojde k výbuchu bezpráví. A co teprve taková naakumulovaná moc feministická! Už jste, pánové, slyšeli, že letošní vítězka soutěže Miss USA se v důsledku kampaně #MeToo poprvé za devadesát sedm let nesměla svléknout do plavek? No fakt! Příští rok kandidátky už zřejmě nebudou smět odhalit ani obličej a o vítězce bude rozhodovat jen elegance jejích povinně recyklovatelných šatů a krása biozávoje (a pochopitelně i její politicko-genderová angažovanost)…

V Čechách je náš právní kotel naopak dosud natlakovaný tak málo, že kandidovat do Senátu může na osm a půl roku nepravomocně odsouzený zloděj, jehož policie v roce 2012 zatkla s několika miliony ukradených korun a jenž nyní nejrůznějšími způsoby oddaluje svůj nástup do vězení, aby se o křeslo v Senátu stihl ucházet (a případným zvolením tak získal poslaneckou imunitu)! Bývalá sociální demokratka a nynější šéfka České suverenity Jana Volfová s tím ale kupodivu nemá problém: „Jestliže máme trestně stíhaného premiéra nebo když je obviněný liberecký hejtman Půta, tak proč by nemohl kandidovat David Rath?“ tázala se s fascinující kombinací roztomilé dívčí naivity a překrmené politické suverenity na předvolebním mítinku v Roudnici. A proč ne i Radovan Krejčíř, Jano?