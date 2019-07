Vlci k nám patří, byli tu dříve než my. Měli bychom je respektovat, říká 'vlčí žena'

S vlky žije dvacet let, její láska bezbřehá láska k tvorům, kteří ostatní považují za nebezpečné, se rozvinula, když si pochovala mládě polárního vlka. Dnes je takřka součástí vlčí smečky a zároveň největší odbornicí na chování této psovité šelmy.

Lidovky.cz: Které vlastnosti vlky charakterizují?

O vlastnostech vlků píšu ve své knize Vlčí stopy toto: „Jsou plní energie, pružní a elegantní. Plaší a opatrní, ale zároveň nekompromisně suverénní. Dovedou se chovat mírně a hravě, láskyplně a mazlivě, ale současně jsou nezkrotní a neovladatelní. Tak protichůdné, zdánlivě neslučitelné vlastnosti patří ke každé vlčí povaze.“ Vlk je velmi inteligentní, pohotový a má neuvěřitelnou paměť. Patří k nejkontroverznějším zvířatům na světě, neboť jsou lidmi nejsilněji nenáviděni a zároveň nejvíce obdivováni. Byli uctíváni nejen původními obyvateli Severní Ameriky, ale i germánskými a slovanskými národy v Evropě. S rozvojem západní civilizace však začala lidská společnost vlky krutě pronásledovat, oni se časem stali obětí pověr a báchorek o krvelačné bestii.

Lidovky.cz: Co Vás k vlkům přivedlo? Kdy jste o vlky začala mít zájem?

Můj vztah k vlkům mi připadá zcela přirozený, protože jsme měla odmala ráda všechna zvířata a snažila jsem se k nim dostat co nejblíže. Dostávala jsem knihy o fauně i floře, už jako školačku mě zaujalo, že mezi vypodobením vlka z pohádek a jeho skutečným obrazem je velký rozdíl. Bylo to podivné, a proto jsem se chtěla dovědět o vlcích co nejvíce.

Celá léta fungoval jen „vztah na dálku“, až teprve souhrou náhod se mi v devadesátých letech na mém pracovišti v severoněmeckém zoo parku dostalo do rukou první vlčí štěně. Byly mu tři dny, jeho matka i sourozenci už zahynuli. Mně se mládě za dramatických okolností podařilo zachránit. Toto zvíře změnilo od základů celý můj život a zahájilo mou systematickou práci s vlky. Vše jsem popsala ve své knížce Naše vlčice Flocke.

Lidovky.cz: Mají vlci šanci v dnešním světě šanci radostně žít? Kde?

S přihlédnutím k současným „protivlčím“ náladám by bylo jednodušší říct, že tuto šanci nemají, ale to by bylo hodně smutné. V každém případě odpověď na tuto otázku máme ve svých rukou my, lidé. Neměli bychom si osvojovat právo bránit vlkovi v jeho návratu na území, které bylo odjakživa jeho domovem, než byl odsud před 150 lety bezohledně vyhnán. Musíme se zbavit předsudků a konečně začít vnímat vlka jako nepostradatelnou součást ekosystému, ne jako krvelačného nepřítele.

Lidovky.cz: S tím souvisí má další otázka. Jak vidíte návrat vlků do Česka?

Záleží na tom, jak rychle pochopíme, že vlci do naší krajiny patří, že tu byli dříve než my a že my se musíme naučit žít vedle sebe tak, jak tomu bylo kdysi. Místo zveličování škod, páchaných vlky, bychom měli budovat ochrany svých stád, lákajících šelmy snadno dostupnou kořistí.

Tanja Askani Její otec byl myslivec. Lásku malé dcerky k přírodě a zvířatům nadšeně podporoval. Už jako malá se ujímala každého nemocného zvířecího nalezence.

Vystudovala Střední zemědělskou školu v Novém Jičíně, zároveň se věnovala sokolnictví. Pracovala jako zootechnička, ale protože jí vadilo tvrdé zacházení se zvířaty, práci opustila. Díky sokolnictví se seznámila se svým manželem Lotharem, s nímž před pětadvaceti lety vybudovala významné sokolnické centrum v Německu.

O svých milovaných psovitých šelmách napsala několik čtenářsky úspěšných knih. O práci s vlky přednáší v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Lidovky.cz: Co by se lidé mohli od vlků naučit?

Forma chování vlků se vyvíjela několik tisíciletí a umožnila jim přežít i ve velmi těžkých podmínkách. Mnohé z jejich projevů by mohly být příkladem i pro lidi. Vlčí rodina je sehraný tým, o mláďata se pečlivě starají milující rodiče, jejichž sociální dovednosti jsou založeny na znalostech, zkušenostech a odříkání. Staří i mladí se chovají kooperativně a udržují přátelské rituály. Hlavním cílem je přežití a zachování rodu s optimální genetickou výbavou. Vlci respektují zákony svých předků, řídí se osvědčenými instinkty, dovedou intuitivně vycítit náladu a problémy ostatních živých tvorů ve své blízkosti, a pohotově na ně reagovat. Vnímavě reagují na nemoc blízkého jedince, chovají se k němu ohleduplně a citlivě je zasáhne jeho smrt.

Lidovky.cz: Kdy jste se vlka bála?

Svých vlků jsem se nebála nikdy, ale mnohokrát jsem se bála o ně. Jsou to situace, kdy vlkovi hrozí smrt kvůli vysokému stáří nebo závažnému onemocnění. Vždy jsem do poslední chvíle u něho, pomáhám mu v jeho zápase o život a je dojemné, jak tomu rozumí a vděčně reaguje. Strach z vlků nemůžu mít v rejstříku svých pocitů. Vlk by to velmi přesně vycítil, což mohlo znamenat konflikt. Aby k takové situaci nedošlo, musím respektovat pravidla vlčí smečky a porozumět i nejjemnějším projevům „vlčí řeči“.