Zemřel známý DJ Erick Morillo. Autorovi hitu I Like to Move It bylo 49 let

MIAMI BEACH Morillo zemřel ze zatím neznámých příčin. Jeho tělo bylo nalezeno v úterý ráno v domě ve městě Miami Beach. Hudebník se proslavil hitem I Like to Move It z roku 1994, jenž se objevil i v animovaném hitu Madagaskar.

Erick Morillo vydal píseň I Like to Move It v roce 1994 ještě pod svým uměleckým pseudonymem Reel 2 Real. Píseň se dočkala celosvětového uznání a katapultovala Morilla na přední příčky hitparád. Na výsluní se znovu dostala v roce 2005 ve filmu Madagaskar v podání lemuřího krále Jelimána. V české verzi z tohoto filmu se píseň Já tak rád trsám. V roce 2017 píseň nahrála i kapela Maxim Turbulenc.

Na cenách DJ Awards, nejrespektovanějších oceněních v oboru, vyhrál Morillo dvakrát cenu pro nejlepšího umělce žánru house (2001, 2003) a třikrát cenu pro nejlepšího DJ roku obecně (2002, 2005, 2006). Na umělce vzpomínají jeho kolegové. „Nemůžu tomu uvěřit. Minulý týden jsem s ním mluvil. Měl své démony, nikdy nebyl perfektní, ale vždy mi byl nablízku a pomáhal mi v prvních letech rozjet byznys s nahrávacím studiem. Za těch dvacet let, co jsme byli přáteli, jsme prožili mnoho hezkého. Nemám slov. Odpočívej v pokoji, Ericku Morillo,“ napsal na sociální sítě hudebník a producent Yousef.