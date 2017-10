LOMOVÁ: Konečně pátek? S přáteli a trochou alkoholu se budou volební výsledky lépe snášet

PRAHA Konečně si na chvíli budu moct sbalit akvarelové barvy, umýt kelímky a vyprat štětce, protože už budu mít nakreslené všechny obrázky a „součástky“ pro interaktivní adventní kalendář České televize.

Od prvního prosince se zase objeví na webu Déčka, aby děti provázel adventním obdobím a nabízel jim všelijaké hry, příběhy a zábavné kratochvíle. Vynechala jsem dva roky, kdy jsem pracovala na seriálu o Anče a Pepíkovi; jsem ráda, že jsem se mohla k téhle krásné práci letos vrátit.



Konečně bych se mohla rozhoupat a jít se podívat do letohrádku v oboře Hvězda na zajímavou výstavu Zkušenost exilu. Ukazuje osudy mnoha ruských emigrantů, kteří k nám za první republiky přišli hledat útočiště před chaosem a pronásledováním, jež zachvátilo Rusko v porevoluční době. Výstavy ve Hvězdě trvají vždycky celou sezonu, až do konce října, než se na zimu letohrádek zavře. Proto se mi vždycky zdá, že mám dost času, až je často pozdě. A jestli bude náhodou pršet, tak to zas tak nevadí, procházka oborou mi zdvihne náladu za každého počasí.

Někdy si tam chodím pro nápady, při chůzi po dlouhých cestách se mi dobře přemýšlí. A až se vymrzlá vrátím domů, uvařím si čaj a znova sáhnu po novotou vonící knížce Brasília – město – sen. Editorka Yvonna Fričová dala z desítek textů a obrovského množství fotografií dohromady barvitý a strhující portrét města, které za tři roky vyrostlo na zelené louce, nebo spíše na vyprahlé planině, uprostřed Brazílie. Taky tam mám pět komiksových stripů, takže vidíte, že to opravdu není čistě odborné čtení.



Konečně budou volby a půjdeme k urnám. Proč se těm krabicím říká právě takhle? I bez toho politická situace obzvlášť letos vyvolává pohřební náladu. Budu asi víc než kdy jindy přemýšlet o tom, co se to přesně stalo, že tolika lidem vůbec nevadí, když je vrcholný politik estébák, prokazatelně lže, mluví sprostě, uráží kde koho... Volby mi asi zastíní celý kulturní program, co jsem si vymyslela, ale s přáteli a trochou alkoholu se vyhlašování výsledků jistě bude lépe snášet.