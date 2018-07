MACHÁČEK: Je Evropa americký spojenec, či nepřítel?

PRAHA Francouzský ekonom a publicista Jean Pisani-Ferry se v textu pro Project Syndicate táže, jestli je ještě Evropa americký spojenec, nebo nepřítel.

Od té doby, co Trump převzal úřad, stalo se frekventovaným amatérským řemeslem zkoumání Trumpova zdánlivě iracionálního chování. Článek najdete zde:



Od té doby, co se Trump stal v lednu roku 2017 prezidentem, dopustil se velkého množství chyb, ale jeho politika je mnohem konzistentnější, než se většina pozorovatelů domnívá. Trumpova volatilita je znepokojivá, ale v součtu jedná v souladu se svou kampaní a v souladu se svými názory, které zastával dávno před vstupem do politiky.

28. června Trump na setkání s voliči doslova řekl. „Milujeme členské země Evropské unie. Ale EU vznikla proto, aby mohla Ameriku využívat. A víte co? To nemůžeme dopustit.“ Během své nedávné návštěvy evropského kontinentu doslova řekl, že EU je „nepřítel“ a že „je možná stejně špatná jako Čína“. Britská předsedkyně vlády Theresa Mayová by měla soudit Evropskou unii ve věci brexitu. Ale 25. června na setkání s J. C. Junckerem přišel obrat: Trump i EU budou více pracovat na agendě svobodného obchodu i reformě Světové obchodní organizace (WTO).

Jsme kamarádi, nebo jen odpočíváme před dalším útokem? Otázka zůstává. Proč Trump pořád atakuje nejbližšího a nejspolehlivějšího spojence? Proč tak hluboce opovrhuje právě EU? Proč se nesnaží spíše kooperovat na společných geopolitických a ekonomických zájmech?

Zaráží to zvláště kvůli tomu, že se jako hlavní americký rival rychle vynořuje Čína. Podle Ferryho se bývalý americký prezident Barack Obama pokoušel o opak. Zkoušel vybudovat dvě megaaliance, které vylučovaly jak Rusko, tak Čínu. Jednou z nich bylo pacifické partnerství TPP a druhou atlantické TTIP. TPP Trump zabil jako první věc, TTIP nenechal ani zrodit.

Nabízí se tři vysvětlení. Podle prvního považuje Trump Německo, EU i Čínu za stejně nebezpečné konkurenty, a tím bohužel podlomí atlantické partnerství. Ale faktem je, že na mercedesy v ulicích New Yorku si stěžoval už na počátku 90. let.

Druhé vysvětlení spočívá v tom, že Trump chce zabránit tomu, aby se EU pozicionovala jako třetí hráč v trilaterální hře. Pokud chce Trump přeměnit vztahy s Čínou v bilaterální soupeření a v boj o moc nad světem, EU mu může překážet. V EU se vládne na základě práva – a díky tomu musí EU oponovat čistě transakčnímu přístupu k mezinárodním vztahům. Když se EU poškodí nebo zničí, oslabeným evropským státům nezbude nic jiného než se přivinout za USA či se dát na jejich stranu.

Třetí varianta je, že Trump si počíná ideologicky a de facto pracuje na tom, aby v EU došlo ke změně režimu. Podle této teorie Evropa ztrácí svou kulturu a umožňuje migraci měnit látku, z níž je vytvořena. Bývalý Trumpův poradce Steve Bannon nedávno oznámil, že polovinu svého času bude trávit v Evropě a pomáhat tu nacionalistickým stranám, aby příští rok v květnu zvítězily ve volbách do Evropského parlamentu.

Ještě před pár týdny by se zdál možný pouze první scénář, zatímco ty další by bylo možné odmítnout jako konspirační teorie. Trump ale zašel příliš daleko, aby bylo hororové scénáře možné shodit ze stolu.

Evropa se podle Ferryho musí hlavně nově definovat, jinak nepřežije jako smysluplná instituce.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.