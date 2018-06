MACHÁČEK: Nesnášet Putina a milovat fotbal

Podle komentátora serveru Bloomberg.com Leonida Beršidského (pro jistotu opět zdůrazňujeme, že Beršidskij není žádný putinovec, ale ruský emigrant žijící už dlouho v Berlíně) mají Rusové i zahraniční návštěvníci fotbalového šampionátu možnost poznat se navzájem zblízka, bez obvyklých filtrů.

Komentář najdete zde. Na Ukrajině se vede proti šampionátu a jeho sledování velká kampaň, přestože státní televize šampionát vysílá. Ale třeba i britský ministr zahraničí Boris Johnson souhlasí s názorem, že šampionát je pro Putina totéž co pro Hitlera olympiáda. Britská vláda na šampionát nikoho neposlala, neúčastní se ani nikdo z královské rodiny. Mistrovství světa v Rusku ale navštíví 32 tisíc Britů.

Mnoho Američanů si sice myslí, že Rusko se pokusilo podkopat americkou demokracii, ale lístky si koupilo 88 tisíc Američanů, což je největší počet ze všech národů.

Nick Cohen napsal v Guardianu: „Fanoušci a politika jsou beznadějná kombinace a nerovná bitva. Pokud o sobě chcete vědět, jak byste přistupoval k olympiádě v roce 1936, zamyslete se nad tím, jak přistupujete k šampionátu v Rusku.“

Beršidskij má jiný názor. Zatímco olympiáda se koná v jedné opevněné a střežené lokaci, šampionát ve fotbale je mnohem širší a otevřenější záležitost.

Současný světový šampionát probíhá v 11 ruských městech od Kaliningradu po Ural, spousta fanoušků z Japonska, Austrálie a Číny přijela transsibiřskou magistrálou.

Svět zažije něco jiného než naleštěnou Moskvu a Sankt Petěrburg. Většina fanoušků zažije mizerné ruské byty nabízené přes Airbnb, cesty a silnice plné děr, zanedbaná a nebezpečná letadla na vnitrostátních letech a budou cestovat špinavými vlaky. Na německé fanoušky budou ruští výrostci hajlovat a těch britských se Rusové budou vyptávat na aféru Skripal. Objeví se případy rasismu, ruská komunistická poslankyně Pletňovová už varovala Rusy a Rusky před sexem se zástupci jiné rasy.

V sobotu vjel v Moskvě taxikář do davu. Byl to unavený řidič z Kyrgyzstánu, za volantem seděl dvacet hodin beze spánku a spletl si plyn s brzdou.

Zkrátka a jinými slovy – takhle velkou Potěmkinovu vesnici nevybudujete. Brežněv to měl v roce 1980 s olympiádou mnohem jednodušší.

Většina fanoušků se s ruskými politiky a vládci ani neuvidí, ani je to neláká a nezajímá, zato poznají spoustu Rusů. Pouze 28 procent Rusů vlastní cestovní pas, takže oni zase budou mít příležitost uvidět svět u svých dveří.

Srovnávat současné Rusko s Německem z roku 1936 není podle Beršidského adekvátní. V roce 1936 v Německu už Židé přišli o občanství a proběhla arizace jejich majetku.

…

Daniel Gros se na Project Syndicate podivuje nad tím, že se Evropa rozhodla na americká cla na ocel reagovat zavedením cel na americké zboží, jako jsou motocykly.

Ekonomové se shodnou, že zavedením cel se Američané střílejí do nohy, protože se jim zdraží vstupy a následně i výrobky. Ať to Amerika klidně dělá, ale proč se střílí do nohy i Evropa a provádí akt sebepoškozování podle hesla, když se střelíš do nohy, já se střelím také?

Evropští výrobci by mohli vytvořit za tímto účelem svého druhu kartel (dobrovolná exportní zdrženlivost): omezily by se objemy vyvážené oceli, ale zvýšila by se cena. Sice se říká, že EU není Korea nebo Čína a nic podobného pro své výrobce organizovat neumí, ale měla by se o to pokusit.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.