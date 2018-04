MACHÁČEK: Oslabení německo-francouzské linky a zásah v Sýrii

Německý Handelsblatt opět píše o narůstající skepsi CDU/CSU vůči reformám eurozóny. Křesťanští demokraté v Bundestagu nechtějí oslabit kontrolu národních států nad záchranným valem eurozóny ESM. Chtějí zachovat současný formát, který umožňuje členským státům navýšit kapacitu záchranného fondu ESM, bude-li to třeba.

V Německu panuje též nechuť ke společnému rozpočtu eurozóny, který by měl řešit asymetrie a nerovnováhy uvnitř eurozóny. Německo ztrácí důvěru k čemukoli novému v důsledku obav z toho, že by to mohlo nakonec vést k transferové unii.



Německo je ochotno uvažovat pouze o nějaké fiskální podpoře fondu pro řešení problémů bank (single resolution fund), ale pouze pod podmínkou, že se rizika v bankovním systému nejprve sníží. Ale to je trochu takové „až naprší a uschne“.

Server Eurointelligence.com vzkazuje francouzským přátelům: „Je totální iluze myslet si, že Německo někdo přesvědčí o prospěšnosti reforem eurozóny. Tyto věci byly diskutovány a odmítány už od 80. let. Nic se nezměnilo. Německo bude reagovat pouze na krizi nebo na přímé ohrožení.“

Vztahu Německa a Francie se týká i situace v Sýrii. Německo slovy kancléřky včera jasně odmítlo účast na připravované vojenské akci v Sýrii. Naopak britská premiérka Theresa Mayová mezitím získala podporu svého kabinetu pro vojenský zásah tamtéž. Spojené království se tak paradoxně stane pro francouzského prezidenta Emmanuela Macrona spolehlivějším strategickým partnerem, než je Německo.

Dnešní The Times upozorňují, že k Sýrii míří největší americká vzdušná a námořní kapacita od irácké války. Prezident Macron i americký prezident Trump také „ladí“ svůj postoj a chtějí se odlišit od svých předchůdců, kteří na Asadův útok chemickými zbraněmi nereagovali. Francie má ale dosti odlišný pohled na Írán než USA.

Berthold Kohler ve FAZ konstatuje, že Merkelová jednak nechce další migraci ze Sýrie, a suše dodává, že Německo ani nemá technicko-vojenskou kapacitu se na nějakých útocích podílet.

