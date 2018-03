MACHÁČEK: Rusko a německá politika

Podle serveru Eurointelligence.com převládá dnes v Evropě jakési „wishful thinking“ (česky snad přání otcem myšlenky, i když to není vůbec přesné). Každopádně se tento fenomén týká italské politiky, budoucnosti eura i šancí na revokaci brexitu. Pokud jde ale o Rusko, éra „wishful thinking“ se chýlí ke konci.

Mnoho politiků v západní Evropě investovalo mnoho kapitálu do dobrých vztahů s Putinem, v zásadě se ale Putinovi podařilo sjednotit většinu Evropy proti sobě. Koordinovaná vyhošťovací akce z minulého týdne je opravdu působivá ve svém rozsahu a možná znamená začátek nové studené války. Konec iluzí většinou nebývá moc pohodlný.

Německá politika zůstává ve věci Ruska rozdělená. SPD se v tomto směru dělí na starou a novou gardu. Alternativa pro Německo, část FDP a levicová Die Linke jsou proti.

Markus Wehner v textu pro FAZ píše, že ve věci vyhoštění nešlo pouze o útok chemickou látkou v Anglii, ale o postupnou eskalaci, která začala anexí Krymu a invazí na Ukrajině a pokračovala sestřelením malajsijského letadla, vraždou Němcova, ruskou brutalitou v Sýrii, dopingem ve sportu a kybernetickými útoky.

Wehner uzavírá, že nejefektivnějším nástrojem by bylo zastavení praní špinavých peněz v Londýně. Poznámka Monitoru JM: Dodejme, že je to sice pravda, ale stejně důležité by bylo zastavit projekt Nord Stream 2 a omezit německou závislost na ruském plynu.

…

Podíváme-li se na země, které se k vyhošťování nepřipojily, v případě Malty se jako oficiální důvod uvádí, že tamější ambasáda v Moskvě je tak malá, že sankce by znamenaly vlastně úplný konec diplomatických vztahů. Skutečným důvodem ale je podle dalšího článku FAZ lukrativní obchod s pasy, skrze který se bohatí Rusové dostávají k občanství členské země EU. Ruský vliv je proslulý na Kypru, kde mají Rusové svá bankovní konta a registrované firmy. A nakonec je tu Rakousko, které se rozhodlo profitovat ze světa sankcí. Tamější mladý kancléř Sebastian Kurz se prezentuje jako hlavní vyjednavač a stavitel mostů mezi EU a Putinem. Článek připomíná, že i na samém vrcholku ukrajinské krize byl Putin přijat v Rakousku se všemi ceremoniálními poctami.

…

Komentář agentury Bloomberg sice konstatuje, že Amerika vyhostila šedesát ruských diplomatů, ale jinak je prý americká odpověď rozporuplná. Trump prý situaci nijak silně nekomentuje a odmítá zavést do praxe nový sankční zákon schválený Kongresem.

Mnohem silnější by byly cílené sankce: zmrazení majetku a kont lidí spojených s Putinem.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.