MACHÁČEK: Trump navrhuje zrušit všechna cla a tarify

PRAHA Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker se ve středu vydal přes Atlantik, aby se pokusil v jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem zastavit hrozící obchodní válku. Na Twitter Trump těsně před schůzkou napsal: „EU jede do Washingtonu dojednat obchod. Mám pro ně nápad. Navrhujeme zrušit všechna cla, tarify, bariéry a dotace.“

Upozornila na to agentura Bloomberg. Juncker přijíždí s návrhem bilaterálně liberalizovat obchod se zbožím a pak s myšlenkou, že by se EU a USA zasadily o zrušení cel na automobily u všech výrobců všude na světě.

Trump musí vědět, že na to, co navrhuje – jakkoli se to jeví jako hezké či ideální –, mu Juncker nemůže odpovědět ani nic slíbit. Nemá k tomu žádné pravomoci a kompetence. Zrušit všechny dotace, to by například znamenalo zrušit evropskou zemědělskou politiku, což by trvalo několik let, pokud by se to vůbec kdy zdařilo a pokud by k tomu byla politická vůle.

Trump se asi dobře baví a tweetuje od boku. Pár hodin před návrhem na zrušení všech tarifů tweetnul, že „tarify jsou nejlepší“ („tariffs are the greatest“).

Skeptici, mezi něž patří i autor Monitoru JM, jsou přesvědčeni, že Trump je před podzimními volbami do Kongresu rozhodnut cla na evropské automobily spustit a pak teprve začne pořádné jednání.

…

V této souvislosti stojí za zaznamenání, že Peter Navarro, poradce amerického prezidenta a ředitel oddělení Bílého domu pro obchod a průmysl, uveřejnil včera komentář ve Financial Times, ve kterém nepokrytě vyzývá, aby američtí spojenci nakupovali více amerických zbraní a nejvyspělejších vojenských technologií, jako jsou drony. Evropští partneři mohou Americe pomoci vyvíjet tyto zbraně a sami si vytvoří spoustu benefitů a pracovních příležitostí ve vědě a průmyslu. Nejvíce dobře placených míst si však vytvoří Amerika. V oblasti bezpečnosti zajištěné superiorními technologiemi na tom pak vydělají všichni. Spojenci by se prý mohli cítit povzbuzeni americkým leadershipem v této oblasti a pochopit, že Amerika investuje nejen do svého vojenského průmyslu, ale i do stability a síly obranných aliancí.

Komentář Monitoru JM: S Trumpem by se možná dohodnout šlo, ale jedině spojováním agend a navrhováním komplexních řešení ve stylu: nakoupíme více amerických zbraní, snížíme tím nerovnováhy ve vzájemném obchodě a vy zapomenete na cla na automobily.

…

George Hay ve sloupku pro Reuters píše, že pro obchodníky s ropou se jeví Trumpovo štěkání horší než jeho kousání. Trump pohrozil íránskému prezidentovi Rouhánímu důsledky, které „budou pro Írán tak strašlivé, že to jen málokdo v historii zažil“. Možná se ale ta hrůza nebude vztahovat na íránský ropný export.

Nejhorší scénář konfliktu by totiž mohl vést k tomu, že dojde k zablokování Hormuzského průlivu v Perském zálivu, jehož jedna část leží v Íránu. Celá pětina světových ropných exportů proudí právě tudy.

Otázka také je, zda nové americké sankce vůči Íránu, které začnou platit v listopadu, se budou vztahovat i na Indii a Čínu, tedy země, jež jsou hlavními dovozci íránské ropy. Čína íránskou ropu dovážet nepřestane, jenže pak by se Američanům těžko vysvětlovalo, že mají totéž zakazovat Jižní Koreji nebo Indii.

Výpadek íránské ropy by mohl ceny ropy vyšroubovat vysoko, a Trump má přitom před volbami do Kongresu, a navíc jako prezident slíbil Američanům nízké ceny ropy. A obchodní válka s Čínou bude sama působit na zvyšování cen zboží dováženého do USA.