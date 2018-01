MACHÁČEK: Vzbouří se internet věcí?

PRAHA Komentátor serveru Bloomberg a profesor na Yalově univerzitě Stephen Carter napsal prognózu pro rok 2018. Je to taková směsice vážného a zábavného, soustřeďuje se především na Ameriku.

Co předpovídá komentátor serveru Bloomberg?

Na podzim uzavře zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller vyšetřování, které se týká střetu mezi kampaní Donalda Trumpa a ruskou vládou. Nikdo nebude nakonec obviněn z něčeho zásadního, tedy z věcí, kvůli kterým byl Mueller jmenován. Padne několik obvinění ze lži, to už je jistou tradicí práce zvláštních vyšetřovatelů (viz případ Moniky Lewinské a Billa Clintona).

Antarktida ztratí více než sto gigatun ledu.

Čistky prováděné v KLDR Kim Čong-unem se obrátí proti němu. V Severní Koreji proběhne vojenský převrat. Zatímco prezident Trump bude slavit na Twitteru, za několik hodin bude převrat jako v tureckém případě prohlášen za nezdařený a Kim se vynoří z úkrytu bez jediného šrámu.

4. srpna nabude internet věcí (IoT) vlastního vědomí. Lidé propadnou panice a pokusí se vypnout proud. IoT zvolí protiúder a vypne chytré peněženky a bezdotykové platby. Vypnou se termostaty a všechny propojené lednice. Přestanou fungovat sociální sítě. Chytrá auta zablokují silnice a dálnice. Virtuální asistenti se vzepřou příkazům. E-maily a telefony se zamknou. Videa se přestanou přehrávat. Lidé propadnou hrůze z toho, že by měli číst skutečné knihy a povídat si s opravdovými sousedy, a vzdají se.

Američtí demokraté na podzim nevyhrají volby do Kongresu v polovině prezidentského období. Průzkumy sice říkají opak, ale to říkaly i před prezidentskou volbou. Doplňovací volby do Senátu v Alabamě vyhrál demokrat Doug Jones jen o 1,6 procenta hlasů, i když proti němu stál člověk obviněný ze znásilnění a sto tisíc bílých evangelikálských voličů zůstalo doma.

…

Dnešní deník Financial Times se v rozsáhlém souhrnném materiálu věnuje organizaci NATO. Zaujalo mne několik věcí.

Například: „28 evropských armád je neuspořádanou kolekcí vozidel a zbraní. Podle říjnové zprávy parlamentního shromáždění NATO existuje na kontinentu dvacet typů stíhaček, americká armáda disponuje šesti typy. Evropské země mají 29 typů křižníků a fregat, Američané čtyři. Evropané mají 17 verzí tanků, Američané jednu.“ Podle nejmenovaného diplomata Evropa neuvěřitelně plýtvá zdroji. Každý má svůj obranný průmysl a každý si ho chce zachovat.

Pouze čtyři evropské země – Británie, Polsko, Estonsko a Řecko – plní svůj slib vynakládat dvě procenta HDP na obranu. Letos se má připojit Rumunsko, brzy i Lotyšsko a Litva.

NATO bojuje s nedostatkem infrastruktury na přesun vojsk. Infrastruktura v zemích bývalé Varšavské smlouvy je zastaralá. Mosty, tunely, železnice a cesty v západní Evropě už posledních 25 let nejsou konstruovány tak, aby unesly velký počet těžkých amerických vojenských vozidel a tanků.

Na polsko-lotyšské hranici čelí přesun techniky šestihodinovým zpožděním kvůli přechodu na širokorozchodnou železnici, mnoho nádraží v Polsku má pouze jednu kolej. Německý přístav v Brémách dokáže pojmout pouze 1500 prezident vojenských vozidel za den.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.