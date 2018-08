MACHALICKÁ: Nechte na hlavě. Italové jsou odjakživa skvělí architekti a stavbaři

PRAHA Kdyby se inteligence národa měřila podle internetových diskusí, dopadli by Češi mizerně. Jako teď, když spadl dálniční most v Janově, jeden nestačí zírat, jaké davy odborníků přes mostní konstrukce se vyrojily.

Kolik lidí přesně ví, co pád způsobilo, jak se chová předpjatý beton, jaké dráty a proč trčí z trosek. A především jak jsou Italové nemožní stavitelé, jak vše odfláknou a okradou a jak tam bují šlendrián. Inu, každý jouda, který se válel na pláži v Bibione, ví, jak to v Itálii chodí.

Nechci začínat tím obligátním již staří Římané, ale slyšeli někdy tito chytrolíni, že minimálně od renesance patří Italové k nejlepším stavitelům v Evropě, že jsou autoři geniálních a odvážných řešení. Od Bramanteho přes Michelangela, Brunelleschiho, Berniniho až k baroknímu géniovi, jakým byl Guarino Guarini s kostelem v Turíně. A že tuto tradici rozvíjejí podnes, italské architekty a inženýry si zvou v celé Evropě, Renzo Piano třeba stavěl Centre Pompidou v Paříži. Italové staví odvážně, nápaditě, umí spojit technické řešení s originalitou a italské stavby nepadají víc než jiné.

Pád mostu v Janově je tragédie, která se mohla stát kdekoliv na světě (a také se stala), kromě toho italská dálniční síť se s tou naší, kde se dvě stě kilometrů opravuje deset let, nedá srovnat, a to platí i o rozsahu údržby. Má 6500 kilometrů a část této sítě vznikala na severu už ve 20. a 30. letech 20. století. Spojení Milána s Římem a Neapolí se stavělo v 60. letech, stejně jako pro Čechy nejčastější dopravní spojnice – brennerská dálnice, jejíž první část se otevřela v prosinci 1968, a když Češi to poslední svobodné léto hojně vyjížděli právě do Itálie, mohli ze staré silnice poprvé obdivovat krásu mostních pilířů, které překlenuly alpská údolí.

Zatím nikdo kromě Čechů neví, proč most v Janově spadl. Asi nejlepší ale bylo svědectví našince, který v červnu po Morandiho mostě jel a ze stavu vozovky a oblouků mu bylo jasné, že to musí spadnout. Škoda že to nesdělil ředitelství italských dálnic. Jela jsem tehdy také, a že má most před sebou měsíc a půl života, mě ani ve snu nenapadlo.