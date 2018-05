Homofob nejsem, ale manželství gayů a leseb povede k muslimskému mnohoženství, říká Benda

PRAHA

Lidovky.cz: V mediálním výstupu pro Reflex jste uvedl, že „pokračuje rozpad západní civilizace“. Chci se ujistit, je to třeba i kvůli snaze gay aktivistů uzákonit manželství homosexuálních párů?

Ano.

Lidovky.cz: Můžete tuto myšlenku prosím rozvést? V čem přesně tkví ten pomyslný rozpad západní civilizace, o němž mluvíte?

Myslím, si, že je to jeden z prvků rozpadu západní civilizace. Jde o zpochybnění základu, na kterém byla stanovena. Je to částečně salámová metoda. Dneska na některých západních univerzitách frčí všemožná další pohlaví, teorie genderu, každý se může cítit, jak chce. Nemáme tři čtyři orientace, ale každý může mít v podstatě jinou. To jsou věci, které fakticky vedou k tomu, že všechny tradice a historii odvrháváme a říkáme, že jsme jediní moudří a chytří, kteří vědí, jak se funguje.

Lidovky.cz: Nelze to ale považovat za jistou dehonestaci homosexuální menšiny v Česku?

Proč dehonestaci?

Lidovky.cz: Mluvíte o jejich snaze s despektem v hlase. Je to mylná interpretace? Stejně tak se zeptám na to, zda nemůže jít o diskriminaci homosexuálů.

Ne, já opakovaně říkám, že mně do to, co dělají v ložnicích, vůbec nic není. Co pokládám za naprosto nehorázné, jsou všechna obvinění z homofobie. Nevím, co to je homofobie. Jestli to má být strach z homosexuálů nebo homosexuality. Tohle je součástí moderního newspeaku, kterému zkrátka nerozumím a v podstatě jej odmítám přijmout. Kdo si co dělá, je naprosto jeho věc. Druhou věcí je, pokud si vynucuje veřejné uznání, veřejné projevy respektu, v tom jsem velice opatrný. Opakuji znovu, že rodina není chráněná kvůli lásce v rodině. To je omyl, který je historický a opakovaně je tam vnášen. Rodina je chráněná proto, že jde o prostředí pro výchovu budoucích generací.

Lidovky.cz: Takže vám jde o ochranu rodinu, nikoli o diskriminaci sexuální menšiny. Lze to takto interpretovat?

Ano. To lze takto říci.

Lidovky.cz: Na druhou stranu jste řekl, že nejen případné manželství, ale také registrované partnerství homosexuálních párů je omyl. „Registraci“ byste nejraději zrušil. Jaké by tedy měli mít homosexuálové možnosti v uzavírání partnerství z právního hlediska?

Vůbec nevím, proč by se vztah dvou lidí měl řešit zákonem.

Lidovky.cz: U ženy a muže se to ale přeci liší a v zákoně není nikde explicitně uvedeno o tom, že uzavírají sňatek za účelem plození dětí.

To se řeší, ale řeší se to z hlediska dlouhodobé tradice, kterou vždy naše civilizace měla jako způsob ochrany základní stavební jednotky společnosti, to jest rodiny. A jako ochranu toho, abychom vychovávali děti a další generace. Jestli jsou lidi ve vztahu, a jsou dva, nebo jich je pět, deset či patnáct, nikdo nikdy v zákoně neřešil.

Lidovky.cz: Teď se nebavíme o počtu, ale konkrétně o homosexuální orientaci…

A nakonec dojdete k tomu, že vám řeknou, že… My se nebavíme o sexuální orientaci, bavíme se o vztahu.A do vztahu státu nic není.

Lidovky.cz: V souvislosti s tématem jste hovořil také o tom, ž„muslimském mnohoženství“. Jakou má tento jev spojitost se snahou uzákonit manželství homosexuálů? Možná jste na to už narazil, ale přesto se zeptám – můžete tuto argumentaci rozvést?

Protože v okamžiku, kdy řekneme, že se mají zákonem upravovat citové vztahy jiné, než které vedou k plození dětí a rodině, tak, jak jsme na ni zvyklí tisíce let naší civilizace, tak proč se zastavit u dvou? K tomu není žádný důvod. Upřímně řečeno, řada západních zemí, které se touto cestou vydali, tak už se tam o tom naprosto vážně diskutuje. Může přijít druhá manželka, třetí manželka v rámci sdružování rodin. Prostě je to destrukce západu tak, jak jsme ho my znali.

Lidovky.cz: Zaznělo, že těmito tezemi záměrně strašíte. Vy jste s tím tvrzením souhlasil. Co má být jeho cílem a je to potřeba?

Že straším záměrně? To asi řekl někdo jiný. Neřekl jsem, že straším.

Jen jsem řekl, že i přes všechny vznešené věci, které kolem toho zaznívají, je snaha prosadit uzákonění manželství homosexuálních párů součástí celkové snahy destruovat západní civilizaci. Před patnácti lety jsem říkal,že přijdou s dalšími požadavky na adopci a manželství. Všichni slibovali, že to neudělají, dnes ti samí představitelé říkají: „My jsme u toho nebyli. Teď si představujeme, že by to mělo být mnohem radikálnější.“ Tak jen říkám, ať se koukáme na západ, kam to až dovedli. Je to salámová metoda. Pojmenovávám věci, které budou navrhovány za dalších patnáct let.

Lidovky.cz: Jak se díváte na to, že dvě třetiny lidí podporují uzákonění manželství v Čechách?

Věřím jen teď průzkumům veřejného mínění, které jsem sám zfalšoval, říkám s odkazem na Winstona Churchilla. Nevěřím těmhle číslům, absolutně ne. (V exkluzivním průzkumu agentury Median pro Český rozhlas se tak vyjádřilo 67 procent dotázaných - pozn. red.)

Lidovky.cz: Mám to chápat tak, že vy osobně nebudete aktivitu a výsledky kampaně Jsme fér řešit?

Můj postoj je naprosto jasný. Říkám, že nejsou fér a že je to naprostý faul proti těm, kteří jim před patnácti lety pomohli prosadit registrované partnerství.

