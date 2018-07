Mark Zuckerberg se stal třetím nejbohatším mužem světa. Před ním je Bezos a Gates

Spoluzakladatel společnosti Facebook Inc. Mark Zuckerberg stanul v pátek na třetí příčce žebříčku nejbohatších lidí světa, když akcie firmy zpevnily o 2,4 procenta na rekordních 203,33 dolaru (4546 korun). Na čtvrté místo tak odsunul Warrena Buffetta. Před Zuckerbergem je šéf amerického internetového obchodu Amazon Jeff Bezos a zakladatel softwarové společnosti Microsoft Bill Gates. Uvedla to agentura Bloomberg.

Mark Zuckerberg se stal třetím nejbohatším mužem světa

Je to poprvé, co tři nejbohatší lidé v jejím indexu miliardářů získali své bohatství z technologií. Zuckerberg (34) má nyní 81,6 miliardy dolarů (8,34 bilionu korun), což je zhruba o 373 milionů dolarů více než Buffett, 87letý předseda a výkonný ředitel investičního konglomerátu Berkshire Hathaway Inc.



Akcie společnosti kvůli přístupu k ochraně soukromých dat uživatelů její sociální sítě v březnu spadly na osmiměsíční minimum 152,22 dolaru. Žebříček, který sleduje 500 nejbohatších lidí světa, je aktualizován po ukončení každého obchodního dne na burze v New Yorku. Technologický sektor se na jeho hodnotě převyšující pět bilionů dolarů podílí asi pětinou, což je víc než jakýkoli jiný sektor.

Buffett, který kdysi byl nejbohatším člověkem na světě, v žebříčku sestupuje kvůli své charitativní činnosti. Obdobně jako Bill Gates se zavázal, že na dobročinné účely věnuje ze svého jmění většinu. Stejné záměry má i Zuckerberg, který chce během svého života dát na charitu 99 procent všech svých akcií.