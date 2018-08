‚Miloš má oči v sloup.‘ Píseň o Zemanově umírání od písničkáře Hutky pobouřila Hrad i Duku

PRAHA Píseň o umírání Miloše Zemana pod názvem Miloš a zubatá kterou napsal písničkář Jaroslav Hutka, vyvolala řadu negativních reakcí. V písničce se objevují pasáže o tom, že si pro současného českého prezidenta „jde zubatá“ nebo „lebka praskla, mozek odkryla, kladivo, srp, rudá hvězda na maják šplouchala tequila, v podvěsku kremelská brázda“.

„Pusto a prázdno jde po Česku, lid zalez kamsi do sklepa, země se změnila v grotesku, a z Hradčan už je jen žumpa.“ Tyto verše zahajují Hutkovu píseň, která se ve svém zbytku věnuje především Miloši Zemanovi a servítky si rozhodně nebere. Zeman je v textu popsán jako „sprosťák a ožrala, blemci blemt, tlučhuba, vidlák a chvástal“. Celou písničkou se prolíná popěvek „Miloš je zhroucený a oči v sloup, z cigaret zvedá se štiplavý čoud“.

Hutka Zemana ale vykresluje také jako špatného nástupce bývalých hlav státu, když zpívá o T.G. Masarykovi, který „v hrobě se obrátil, zařval, co je to za chlapa a na Zubatou se obořil, kde se zase dneska fláká“. Rodák z Olomouce jde ale ještě dál. „V královských hrobkách to hartusí, opilec a vlastizrádce, ovarem, sádlem vše zamastí, Karlovi chce se z něj zvracet,“ opírá se do současného prezidenta písničkář Hutka.

Jaroslav Hutka Český folkový hudebník, skladatel a písničkář narozený 21.4. 1947. Je zakladatelem folkového sdružení Šafrán. V roce 1978 emigroval do Nizozemska, odkud se v listopadu 1989 vrátil a vystupoval například na manifestaci Občanského fóra na Letenské pláni. S Českou televizí spolupracoval na cyklech Příběhy železné opony či V zajetí železné opony.

Píseň končí obrazem, ve kterém „andělé šťastní a radostní, zpívají václavský chorál, zubatá na káře pohřební, dělá po dláždění kravál“, které mají evokovat Zemanův pohřeb, na kterém „zubatá mává nám nazdar“. Všechny tyto invektivy vůči prezidentovi už zkritizoval například kardinál Dominik Duka, jehož jméno se ve spojení se Zemanem v písničce objevuje také. „Vždyť to byl náš český prezident, arcibiskup Duka zalkal“, zní jeden z veršů.



„Aniž bych se chtěl jakkoliv více zabývat obsahem laciného popěvku, skutečně mě mrzí, když nenávist a zášť proti Dukovi či jiné lidské bytosti zbaví člověka nejen zábran, ale i obyčejné lidské soudnosti do té míry, že svým vystupováním nakonec popře i svou vlastní lidskou důstojnost a integritu,“ napsal Duka na svém Facebooku.

Na kardinálova slova se odkázal i hradní mluvčí Jiří Ovčáček. „Pan kardinál promluvil za všechny lidi dobré vůle, kterými nelomcuje nenávist a váží si lidského života,“ napsal serveru Lidovky.cz Ovčáček. Sám Hutka ale svůj počin vidí jako jistou formu výzvy.

„Některé písně mají podobu souboje nebo výzvy a jelikož to není fotbal, nelze tomu fandit. To je třeba tahle o Milošovi. Chápu, kde to lidem drhne, ale nedá se nic dělat,“ píše u prohlášení k vydání písně na svých stránkách písničkář.

„Dnes psát o politice je těžké. V první řadě je to vždy nějak trapné a člověk je v tom sám. Přirozené spojenectví s publikem už neexistuje, dvojsmysly neplatí a obecně se Češi politiky bojí a ostýchají a nahá je děsí, tak ji potřebují do něčeho oblékat. Nejlépe do parodie, to většinou i skvěle, ta potěší, ovšem je zcela bezzubá. Jakkoliv může člověka rozradovat, nepovede ke vzpouře, ale spíš k uklidnění. A politikům se většinou i líbí, když jsou kulturně česky parodováni,“ napsal na své stránky Hutka.