Minipivovary posedmé vytáhly na Hrad. Prezident opět chyběl

PRAHA Skoro 3 tisíce návštěvníků, 62 minipivovarů z Česka a dva rakouské, přes 7 tisíc litrů piva, což představuje na 93 tisíc degustačních porcí po 0,75 decilitru. Reprezentativní přehlídka toho nejlepšího z produkce minipivovarů se o víkendu na Pražském hradě konala už posedmé.

Střelecká cesta pod Královským letohrádkem Pražského hradu není zrovna nejprostornější místo pro pivní festival, ale v případě toho, který pořádá jako reprezentativní degustační přehlídku Českomoravský svaz minipivovarů, je dostačující.

Možná spíš ideální. Žádná zábavná, ryčná ani jiná kapela, neřkuli reprodukovaná hudba, žádné stánky plné grilovaných klobás, bramboráků nebo trdelníků ani prodejci zaručeného štěstí, ale jeden malý stánek s nabídkou kousků sýra, chleba a řízku k neutralizaci chuťových pohárků. Žádná soutěž ve vrhu nebo držení čehokoliv. Ani skákací hrad tu nikdo neprovozuje.

Festival minipivovarů na Pražském hradě, zkráceně Pivo na Hrad, není šou, ale degustace pro ty, kdo chtějí ochutnat a vychutnat rozmanitosti českého národního nápoje. Po malých doušcích. Přesněji v sotva decilitrových degustačních skleničkách.

Ty jsou po zaplacení 500 korun vstupného pro návštěvníky v ceně společně s katalogem všech zúčastněných řemeslných pivovarů a možností zdarma jejich produkci neomezeně ochutnávat.

Sedm let se tak pořadatelům daří zachovat ráz festivalu, plného lidí, diskutujících o diacetylu v chuti, čichajících dlouze do sklenky před napitím, prohlížejících si pivo proti slunci.

A těch řečí o těžké dřině na varně, složení každé várky, drbů o konkurenci a blahodárném nebo tragickém vlivu pivovarnického řemesla na pevnost svazku manželského.

Od osmičky po dvacítku

A co všechno tedy letošní festival Pivo na Hrad nabídl? Třeba lehkou osmičku s minimem alkoholu. Převládají však ležáky a svrchně kvašené „ejly“ v podobě IPA (India Pale Ale).

Jen namátkou: Pivovar U Supa předvedl svou dvanáctku, která se loni stala nejlepším čepovaným ležákem z pražských minipivovarů.

Ve stylu IPA už roky osvědčenou sedmnáctku Tlustý netopýr čepoval Pivovar Antoš ze Slaného a stejně silný svrchně kvašený ale nabídl Pivovar Faltus z České Třebové pod názvem Miroslav 17.

Nechyběly podivné zvláštnosti typu kopřivového piva (Pivovarský dům Praha) nebo Mango Hazy (Klášterní pivovar Strahov) ani vynikající moky jako je pivo Mr. Tříska, které uvařili studenti VŠCHT ve školním pivovaru Lachout a ve stylu „barrel aged“, zrající v dubových sudech po whisky nebo portském.

Extra pozornost zaslouží mnoho dalších piv, včetně třeba dvacetistupňového (9,5% alkoholu) imperial porteru Grumpy & Smiley, uvařeného v Zichovci pro létající pivovar Bad Flash s nádechem lékořice.

Takže jako jindy, i letos bylo z čeho ochutnávat. Každý z celkem 64 minipivovarů přivezl po dvou značkách a to nejlepší ze své produkce. Víc než těch nějakých 130 druhů piv se pod Belveder stejně nevejde.

Nevejde se ani víc než 3 tisíce návštěvníků, které o uplynulém pátku a sobotě pořadatelé napočítali. Hrad větší počet ani nedovoluje a letos dokonce museli zájemce odmítat.

A kde byl Zeman?

Tradičně ale chyběl domácí pán. Prezident Miloš Zeman se na rozdíl od svého předchůdce Václava Klause, ještě nikdy na této repre pivní přehlídce neukázal.

Ostatně není divu – před časem se vyjádřil na adresu piv z produkce minipivovarů poněkud nelichotivě a pořadatelé už ho ani nezvou. Kromě toho – přítomná sorta návštěvníků, sládků, degustátorů a podnikatelů by Zemana pravděpodobně vypískala.

A kdo naopak nechyběl? Kromě hostů domácích i zahraničních, majitelů pivovarů, začínajících, zkušených i nejzkušenějších sládků například Tim Webb. Což je britský publicista, člen prestižní British Guild of Beer Writers, autor řady knih, zaměřených na pivo, včetně nejznámější The World Atlas of Beer.

Očíhnout konkurenci dorazil starší obchodní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka. Změřit síly přijely dva minipivovary z Rakouska a nechyběly ani oficiality.

To když vydavatel časopisu Pivo, Bier & Ale Pavel Borowiec přivítal do řad členů České a moravské pivovarnické akademie prezidenta Českomoravského svazu minipivovarů a mimo jiné hlavu celého festivalu Jana Šuráně.

Škoda jen jediné věci - že se opět souběžně konal v Praze degustační festival malých a mini českých pivovarů Pivo na Náplavce. Pro leckoho je jaksi poněkud náročné zvládnout dvě zajímavé pivní akce v jeden čas.