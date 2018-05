Ministr Plaga odvolal ředitele Cermatu Zíku kvůli chybám v maturitním testu

Současný Cermat funguje od roku 2006, Zíka jej vedl šest let Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, známější pod zkratkou Cermat, je příspěvkovou organizací řízenou ministerstvem školství; v současné podobě funguje od ledna 2006. Na starosti má vedle přípravy a vyhodnocování státní maturity i další zkoušky, například testy žáků základních škol či jednotné přijímací zkoušky na střední školy; podílí se i na dalším vzdělávání pedagogů.



Současná organizace navázala na činnost Centra pro reformu maturitní zkoušky (odtud Cermat), později Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, která byla součástí v roce 2011 zrušeného Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) a od druhé poloviny 90. let připravovala reformu maturit.



Státní maturity připravované Cermatem, které byly po letech příprav a odkladů naostro spuštěny v roce 2011, bývají od té doby nezřídka terčem kritiky. V roce 2012 byl odvolán předchozí ředitel centra Pavel Zelený. Důvodem byla pochybení v průběhu státních maturit a způsobu jejich prezentace.



Kvůli příliš těžkému testu z matematiky tehdy musel například Cermat zpětně zmírňovat hodnocení. Vlna kritiky se snesla i na hodnocení písemných prací, bylo údajně neobjektivní. Navíc se objevilo několik škol, které při písemkách podváděly, Cermat jim poté umožnil zkoušku zopakovat. Zeleného v čele centra nahradil právě Zíka.



Kritika Cermatu se objevila pod jeho vedením mimo jiné loni, kdy se změnilo hodnocení písemných prací z češtiny. V minulých třech letech byly slohy hodnoceny na školách, ale ministerstvo tvrdilo, že takové známkování není objektivní. Proto se začalo známkovat centrálně. Tento postup naopak kritizovali češtináři a mnozí studenti.



Problémy s maturitami se znovu objevily letos, v testu z češtiny byla chyba, kvůli které ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) rozhodl o přehodnocení výsledků státní maturity. Chybu měl Cermat na jaře také v testech jednotných přijímacích zkoušek na střední školy.



Zíka se narodil se v roce 1953, absolvoval mechanizační fakultu Vysoké školy zemědělské.



Jako odborný asistent deset let vyučoval teoretickou mechaniku a termodynamiku. Od roku 1989 působil v soukromém sektoru, mimo jiné na pozicích předsedy představenstva a finančního ředitele. V Cermatu je zaměstnán od roku 2008. Zastával pozici manažera projektu, posléze výkonného ředitele a ředitele sekce logistiky a bezpečnosti maturitní zkoušky. Řízením Cermatu byl Zíka pověřen po odvolání Zeleného v červnu 2012, do funkce byl jmenován po úspěchu v konkurzu v prosinci téhož roku.



Výběrové řízení na nového šéfa centra vypsalo ministerstvo školství již na podzim roku 2016. Z pěti kandidátů ale komise nedoporučila žádného vítěze. Tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) proto rozhodla, že Zíka dostane roční mandát. Ke stejnému řešení loni na podzim přistoupil i její nástupce Stanislav Štech (za ČSSD).



Zíku, který ve výběrovém řízení skončil druhý, měla od letošního prosince nahradit analytička Michaela Kleňhová. Podle dnešního rozhodnutí ministra školství jej nahradí již od 1. června.