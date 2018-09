Pražská Troja. Místo, které spojuje historii se současností

V pražské Troji vzniká unikátní projekt Chateau Troja Residence. Realizuje jej developerská společnost CCP, která má bohaté zkušenosti se stavbou bytů v historických a památkově chráněných lokalitách. Chateau Troja bude výjimečný: nejenže se komplex 13 budov (z toho je šest historických ze 17. století) nachází na mimořádně krásném místě v Praze, ale kromě nádherných výhledů nabízí vše, co si jen dokážete představit pod pojmem současné luxusní bydlení. Na 60 % bytů je už prodáno, ale my vám přinášíme i další zajímavá čísla týkající se tohoto projektu.

1 fotbalové hřiště Projekt Chateau Troja Residence čítá celkem asi 9000 metrů čtverečních. To znamená, že se rozkládá na jednom fotbalovém hřišti. A ještě přes tisíc metrů čtverečních zbude.



400 let Tolik let uplynulo od roku 1618, kdy v českých zemích vypuklo stavovské povstání. České stavy vyhodily z oken Pražského hradu dva královské místodržící a jejich písaře. Důvodem bylo porušování svobod šlechty, k nimž se zavázal císař Rudolf II. Stavovské povstání bylo začátkem třicetileté války. V tomto století byl také na místě právě vznikající Chateau Troja Residence postaven Panský dvůr, který sloužil potřebám malebného trojského zámku. Stavby Panského dvora se dnes stávají součástí luxusního bydlení.

13 budov Tolik budov má dohromady Chateau Troja Residence – šest z nich je původních historických staveb, v nichž najdete pod dohledem památkářů pečlivě zrekonstruované původní cihlové klenby, arkýře či otevřené krovy, kde strop dosahuje úctyhodné výšky 4,5 metru – což je zhruba hloubka tropického jezírka ve skleníku Fata Morgana trojské botanické zahrady.

25 Přesně pětadvacet bytových jednotek bude mít svou vlastní zahradu (21 z nich také terasu). Jednašedesát pak bude mít jednu nebo více teras.

1989 Pět dní před vypuknutím sametové revoluce v roce 1989 byla svatořečena Anežka Česká, jedna z prvních žákyň svaté Kláry. Po této italské světici, která založila řeholní řád klarisek, je pojmenována trojská vinice – svaté Kláry. Právě na ni, ale i na Pražský hrad nebo barokní trojský zámek budou mít výhled z teras noví majitelé apartmánů v Chateau Troja Residence, která vzniká na jedinečném místě v pražské Troji. Mimochodem, všechny terasy rezidence dohromady čítají 1355 metrů čtverečních.

6 Tolik bude v Chateau Residence Troja postaveno luxusních penthousů, k jejichž vybavení patří například i soukromý výtah. Kromě šesti vskutku luxusních jednotek rezidence obsahuje 61 dalších bytů. V areálu bude také restaurace.

4x ve Fatě Morganě Největší penthouse bude mít rozlohu více než 500 metrů čtverečních, nejmenší byt pak 33 metrů čtverečních. Největší penthouse by se tedy vešel zhruba čtyřikrát do skleníku Fata Morgana, který najdete v trojské botanické zahradě.

4 Tolik koupelen (a stejný počet teras) budou mít dva z penthousů.

63 let Tak dlouho žila císařovna z rodu Habsburků Marie Terezie, jediná žena, jíž příslušel titul české královy. Právě ona zakoupila v roce 1763 od rodu Šternberků barokní trojský zámek s rozlehlou zahradou, který leží přes ulici od právě vznikající Chateau Troja Residence. Zámek, jenž sloužil jako Ústav šlechtičen, sama několikrát navštívila a přespávala zde. Zámek byl v roce 1922 (při příležitosti sedmdesátin TGM) věnován Československu a na části jeho zahrad byla vybudována trojská zoo a botanická zahrada, které budou mít noví obyvatelé Troji na rozdíl od většiny Pražanů doslova co by kamenem dohodil.

3400 metrů čtverečních To je rozsah veřejných prostranství v celém komplexu, kde bude k dispozici také recepce otevřená non stop. Veřejná prostranství Chateau Troja Residence jsou

tak 2,3krát menší než venkovní výběhy v novém Údolí slonů trojské zoo, kam se sloni přestěhovali po ničivé povodni v roce 2002.

100 let Právě tolik let uběhne v létě příštího roku od podpisu Versailleské smlouvy, která po půlročních jednáních stanovila v červnu 1919 nové uspořádání Evropy po první světové válce. Součástí byly i vysoké reparace pro Německo. A právě v létě roku 2019 bude Chateau Troja Residence připravena k nastěhování.

Jedna padesátina Celý projekt Chateau Troja Residence přišel investora, developerskou společnost CCP, na jednu miliardu korun, což je padesátina schodku rozpočtu České republiky na rok 2018.

6 týdnů Tak dlouho bude trvat sestavení původní klasicistní brány z první třetiny 19. století, která bude vítat návštěvníky areálu Chateau Troja Residence. Brána je nyní rozebrána na 18 palet kamene a cihel, jež jsou uloženy ve skladu společnosti provádějící veškeré restaurátorské práce. Všechny její kamenické prvky budou odborně restaurovány a osazeny zpět a odborníci samozřejmě použijí původní materiály. Navíc na křídla brány a branky budou použity repliky originálních kovaných křídel. Tyto práce se nicméně netýkají jen brány: všechny zachovalé historicky cenné prvky byly odborně sejmuty, pečlivě restaurovány a nyní se vracejí zpět.

4 Takový je počet parkovacích míst, která budou náležet nejluxusnějším penthousům. Většina bytových jednotek má dvě parkovací místa, nejmenší z nich pak jedno. Veškerý parking pro apartmány i penthousy je zapuštěn do podzemí, aby nerušil celkový estetický dojem z rekonstruovaných historických objektů.