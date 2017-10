Místopředseda Evropského parlamentu Telička končí s ANO. Neshodli se s Babišem

PRAHA Místopředseda Evropského parlamentu (EP) Pavel Telička ukončil spolupráci s hnutím ANO, za které byl do EP zvolen. Ve středu to napsal server E15.cz s odvoláním na předsedu ANO Andreje Babiše. Telička měl už dříve neshody s Babišem, vzdal se pozice experta ANO na zahraniční politiku a nepodílel se ani na kampani před nadcházejícími volbami do Sněmovny.

Babiš serveru E15.cz řekl, že se s Teličkou názorově nepotkali. Europoslanec poté uvedl, že se s Babišem původně dohodl na zveřejnění informace až po volbách, a že ho proto vyjádření předsedy ANO překvapilo. Po hlasování o obsazení Sněmovny je prý připraven vyjádřit se podrobněji.



Nestraník Telička se už dříve letos vzdal pozice experta ANO pro zahraniční politiku. Kritizoval mimo jiné skutečnost, že nedostal žádnou zpětnou vazbu ke svým příspěvkům do zahraničněpolitického programu ANO, ani to, zda vůbec byly do programu hnutí začleněny. Letos v srpnu novinářům řekl, že nemá informace o směřování ANO v evropské politice.

Telička v minulosti řekl, že se jeho názory začaly s těmi Babišovými v některých oblastech rozcházet. Neshodují se například v otázce zavedení společné evropské měny v Česku. Zatímco Babiš ji odmítá a označuje euro za neúspěšný projekt, Telička je dlouhodobý stoupenec eura.