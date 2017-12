Mobil jsem nikomu nerozbil, naopak mě napadli, hájí se šéf strážníků Stejskal

PRAHA Suspendovaný ředitel Městské policie v Praze 1 Miroslav Stejskal vyhlíží proces ve svém případě, kdy vytrhl pachateli telefon a měl mu ho hodit do auta. Od soudu už dostal trest 20 tisíc korun, ale sankci nepřijal a před sebou má projednání případu v hlavním líčení. Kvůli svému zákroku je obžalovaný ze zneužití pravomoci úřední osoby. Serveru Lidovky.cz se podařily zjistit podrobnosti incidentu. Z nich třeba plyne, že telefon nerozbil a naopak byl sám napadený.

Incident se odehrál 10. prosince loňského roku po 13. hodině na křižovatce ulic Politických vězňů a Washingtonovy v centru Prahy. Stejskal při svém výjezdu prověřoval podezření, že šofér neoprávněně zaparkoval svůj vůz na místě pro invalidy. Jeho domněnka se potvrdila, dotyčný měl padělaný průkaz tělesně postiženého. Jenže následná kontrola se zvrhla ve fyzickou konfrontaci, která vyvrcholila sebráním telefonu.

Šofér posléze vypověděl, že si chtěl natočit Stejskalovo služební číslo. Ředitel zabavení mobilu vysvětlil strachem o svou bezpečnost. Chtěl předejít tomu, aby ho dotyčný použil jako zbraň. Řidič na počátku vyšetřování Stejskalova postupu uvedl, že ředitel mu telefon rozbil. První dějství případu se završilo koncem listopadu, kdy Obvodní soud pro Prahu 1 vyřídil kauzu takzvaným trestním příkazem.

„Poškozenému jeho mobilní telefon vytrhl z ruky, aby mu v pořízení videozáznamu či fotografií zabránil, poté měl telefon po krátkou dobu ve svém držení, dokud jej nevhodil otevřenými dveřmi dovnitř vozidla, přičemž takto postupoval, ačkoliv ho k tomu jako úřední osobu žádný právní předpis neopravňoval, a zasáhl tím do majetkových i nemajetkových práv poškozeného,“ stojí v trestním příkazu, jejž má serveru Lidovky.cz k dispozici.

Otec šoféra dal Stejskalovi pěstí

Server Lidovky.cz nyní zjistil detaily, které předcházely sebrání telefonu. V první řadě nechtěl řidič nechtěl prokázat svou totožnost. Současně odmítal dát z ruky padělaný průkaz tělesně postiženého. Do konfliktu se poté přidal otec řidiče, kterého údajně pachatel chvíli předtím vysadil a jenž se na místo vrátil po telefonátu od svého syna. Následně došlo k fyzickému střetu.

Ředitel bez velení Když Miroslava Stejskala státní zástupkyně v říjnu obžalovala, šéf Městské policie hlavního města Prahy Eduard Šuster ho zbavil velení strážníků v Praze 1.

Přeřadil ho na centrální ředitelství městské policie, kde Stejskal působí na právním odboru a pobírá o 20 tisíc nižší plat. Suspendovaný ředitel tam shodou okolností připravuje podklady k metodickým pokynům, aby strážnici postupovali při svých zákrocích v souladu se zákonem.

Pokud soud Stejskala očistí, Šuster mu vrátí velení. V opačném případě ho propustí.

„Nesporná je skutečnost, že běžné a standardní objasňování, zda došlo či nedošlo ke spáchání přestupku, přerostlo v konflikt v důsledku chování poškozeného a jeho otce, kteří vyhrotili situaci svým provokativním a obstrukčním chováním, vědomi si patrně svého pochybení spočívajícího v užití neplatného parkovacího průkazu,“ popisuje okolnosti zákroku obžaloba Stejskala, do níž Lidovky.cz nahlédly.

Do okamžiku odebrání telefonu státní zástupkyně Zdeňka Galková dokonce kvituje způsob, jakým Stejskal postupoval. Navzdory tomu, že ho otec řidiče napadl. „I když se poškozený a jeho otec snažili obviněného vyprovokovat a z jejich strany padaly na jeho adresu různé posměšky i vulgarity, a v jednom okamžiku otec chytil obviněného za oděv pod krkem a udeřil ho rukou do brady, zachoval si obviněný profesionální přístup,“ píše se v obžalobě.

Rozbití telefonu si šofér vymyslel

Jako protizákonné tak Galková vyhodnotila jen to, že Stejskal vzal šoférovi mobilní telefon. Odstavený ředitel strážníků v Praze 1 serveru Lidovky.cz vysvětlil, že přístroj sebral z obavy o svou bezpečnost. Řidič totiž s mobilem v ruce ve výši Stejskalových očí k šéfovi strážníků prudce vykročil. V danou chvíli ani nikoho neupozornil, že si chce nahrát jeho služební číslo umístěné na hrudi.

„Stačilo by, kdyby, jak ke mně šel, mi hodil telefon do obličeje. A jakmile má člověk v ruce něco, co může použít jako zbraň, mám právo to předjímat a podle toho konat,“ sdělil serveru Lidovky.cz Stejskal. Současně vyvrátil informace opakovaně se objevující v médiích, podle nichž telefon rozbil. Nejprve ho uložil do přihrádky předních dveří. Poté ho chtěl řidiči podat, když odmítl, přístroj z několika centimetrů odhodil Stejskal na přední sedadlo.

Ředitel odmítá, že by mobil jakkoliv poškodil. A za pravdu mu dává i žalobkyně, podle níž si zničení přístroje vymyslel šofér s otcem. „Jejich nepravdivé tvrzení bylo zcela jednoznačně vyvráceno zejména pořízeným videozáznamem, který je nezpochybnitelným důkazem o tom, že obviněný žádnou materiální škodu ani na mobilním telefonu, ani vozidle poškozeného svým jednáním nezpůsobil a ani způsobit nemohl,“ píše Galková.

Padělaný průkaz pochází od otce řidiče

Stejskal po podaném odporu, jímž pozbyl platnosti trestní příkaz, čeká na hlavní líčení. V něm hodlá přesvědčit soud, že i odebrání telefonu nebylo v rozporu s žádnými předpisy. Chce se plně očistit. „Chci prokázat, že za těchto okolností není možné, aby si pachatel nahrával policisty, kteří proti němu zakročují,“ vysvětlil s tím, že v jeho prospěch mluví třeba interní právní výklad městské policie i judikáty Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu.

Kdo je řidič Serveru Lidovky.cz se podařilo zjistit, kdo je šofér, s nímž měl ředitel Stejskal kvůli padělanému průkazu konflikt. Jde o Roberta L., který má sám problémy se zákonem. Městský soud v Praze ho letos v dubnu pravomocně potrestal za to, že napadl 19letého mladíka.

Mladý muž vjel v červnu 2015 Robertovi L. do jízdního pruhu. Oba poté zastavili na benzinové pumpě, aby příhodu vyřešili. Robert L. ale mladého muže přes otevřené okénko auta udeřil boxerem do obličeje. Soud mu za výtržnictví a ublížení na zdraví uložil podmíněný trest 18 měsíců s odkladem na čtyři roky.



Jeho případ má na starosti soudkyně Helena Králová, která kvůli chybám v několika případech čelí kárnému řízení. Její případy ale nikdo nepřevzal. Naopak stát budou do doby, než se kárné řízení uzavře. Stejskal ale nechce čekat, požádal předsedu soudu, aby jeho případ dal jinému soudu. „Bude nutno posoudit eventuální konflikt práva na rozhodnutí v přiměřené době s právem na to, aby ve věci rozhodl zákonný soudce,“ sdělila k tomu serveru Lidovky.cz Hana Nová z oddělení komunikace soudu.

Z kauzy ale vzešel ještě jeden příběh. Policie začala prověřovat okolnosti, za jakých se dostal šoférovi do ruky falešný průkaz tělesně postiženého. Původně se zabývala podezřením z padělání a pozměnění veřejné listiny, ale nakonec případ předala městské části Prahy 1 jako přestupek. Podle informací serveru Lidovky.cz šlo o nevyplněnou šablonu průkazu, kterou šoférovi dal jeho otec. Dříve totiž pracoval na úřadu městské části Prahy 22, odkud průkaz pochází.