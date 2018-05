Zázemí máme, ale lékaře se nám zatím najít nedaří

MOKRÁ – HORÁKOV (Jihomoravský kraj) Naše obec se nachází na pomezí Moravského krasu a poblíž území, kde v 19. století proběhla Bitva tří císařů. Z centra se občan dostane domů autobusem i automobilem za 15 minut. Dopravní obslužnost je tu díky místní cementárně velmi slušná, autobusové spojení funguje často i v brzkých ranních a pozdějších večerních hodinách.

Zdravotní středisko bylo postaveno v akci „Z“ na konci 80. let . Využíváno je obvodní a dětskou lékařkou, funguje zubní ordinace - stomatoložka již chtěla ukončit svou praxi, zůstane ale ještě jeden rok, pak budeme muset službu personálně řešit. Provozujeme i lékárnu. Ještě před dvěma lety u nás jeden den ordinoval gynekolog. Ten však odešel po několikaletém“přesluhování“ do důchodu. Půl roku se snažila provozující společnost sehnat náhradu, nepovedlo se jí to, a tak nájemní vztah s obcí ukončila.

Rada obce se rozhodla, že bude do ordinace investovat obecní prostředky. Byla kompletně opravena, udělaly se nové rozvody vody, elektřiny i odpadů. Nové jsou i podlahy, vyměnily se dveře, takže ordinace je opravdu velmi příjemná. Navzdory těmto faktům se obci nedaří již několik měsíců najít lékaře gynekologa, uvažujeme i o neurologovi tak, aby ambulance byla využitá. Inzerujeme na různých místech, nabízíme i obecní byt. Rada obce chce dát novým lékařům veškeré možné podmínky pro práci. Jsme v tomto velkorysí, obec může finančně pomoci i s odborným vybavením ordinací. Rádi přivítáme mladé lékaře, kteří začínají svou kariéru. Jenže přestože naše obec patří k místům s vysokou občanskou vybaveností, nacházíme se kousek od Brna, nové lékaře se nám najít zatím nedaří.