MACHÁČEK: Američané nakupují zbraně

Dnes začneme třemi editorialy z deníku The Wall Street Journal. Ten první z 3. července upozorňuje na to, že média jsou sice plná katastrofických předpovědí, jež se týkají příliš ukvapeného otevírání ekonomiky v USA, ale statistika jasně ukazuje, že se americká ekonomika vyvíjí dobře. Čísla daleko předčila nejoptimističtější odhady. Od dubna se zvýšila zaměstnanost v soukromé sféře o osm milionů lidí. Čtyřicet procent těch, kteří ztratili v USA práci, se už do ní vrátilo.

Nejvíc krizi odnesli méně kvalifikovaní lidé s nízkou mzdou, ti se ale také nejrychleji vracejí na své pozice. Nejvíce lidí se vrací do odvětví zábavy a pohostinství. Není zřejmá spojitost mezi nárůstem nových případů a odemykáním ekonomiky. Státy jako Indiana a Rhode Island uvolnily restrikce – a k nárůstu infekce nedošlo. Naopak došlo k nárůstu v Seattlu a Kalifornii, kde restrikce zůstávají. Texas čelí od pátku nárůstu povinným nošením roušek, což je asi lepší cesta než opětovné zavírání provozoven. Druhý editorial upozorňuje, že pod tlakem demonstrantů a ekonomické situace už město New York snížilo rozpočet pro policii o miliardu dolarů, což znamená, že se počet policistů sníží o 17 procent. To se děje v situaci, kdy od začátku roku vzrostl v New Yorku oproti první polovině loňského roku počet vražd o 21 procent, střílelo se o 46 procent víc a postřeleno bylo o 53 procent lidí více. Bude-li to pokračovat a město bude stahovat policisty z ulic, brzy ztratí status nejbezpečnějšího amerického velkého města, který si poslední tři dekády tak pracně budovalo. A třetí editorial upozorňuje na konsekvence hnutí, které v Americe žádá omezit finance pro policii. Když se policisté stahují, Američané se ozbrojují. FBI za červen zaznamenala rekordní počet kontrol nákupčích nových zbraní. Nárůst oproti červnu 2019 je 136 procent. Čtyřicet procent nárůstu kontrol se týká lidí, kteří si kupují zbraně poprvé. To jsou paradoxní konsekvence progresivistické politiky. Když není na blízku policie, která má lidi chránit, víc Američanů bude využívat druhého ústavního dodatku. …. Z optimismem ekonomického editorialu WSJ kontrastuje varování člena boardu americké centrální banky Fed za Atlantu Raphaela Bostice, že v červnu se americké ekonomické oživení zpomalí či zastaví – s tím, jak dochází k nárůstu infekce v lidnatých jižních a západních státech, jako jsou Florida, Texas, Arizona a Kalifornie, na nějž upozorňují Financial Times. Nárůst infekce má pochopitelně dopad na mobilitu pracovní síly i otevírání firem a provozoven. … Tentýž list upozorňuje na nový odhad Evropské komise, která mírně zhoršila ekonomické prognózy pro letošní a příští rok. Letos se má ekonomika EU propadnout o 8,3 procenta (minulý odhad byl 7,4 procenta) a příští rok nemá růst o 6,1 procenta, jak se předpokládalo v poslední prognóze, ale pouze o 5,8 procenta. … Server Eurointelligence.com upozorňuje, jak se vyvíjí jednání o záchranném fondu pro EU. Německá kancléřka Merkelová je prý ochotna snížit objem záchranného fondu zpět na původně navrhovaných 500 miliard eur a souhlasí s podmíněností této pomoci určitými reformami, třeba reformami toho typu, které OECD navrhuje některým zemím pořád dokola každý rok – a je to, jako kdyby hrách na stěnu házel. Nizozemsko prý trvá na tom, aby závazek k těmto reformám získal dokonce podobu zákona. Rodící se jižní aliance vedená Itálií odmítá zmenšení fondu i podmíněnost pomoci. Server upozorňuje, že pokud chce někdo prosadit svou, musí tu být důvěryhodná a vážně braná hrozba toho, že z jednání odejde, jako to uměla Margaret Thatcherová. Italové si prý na něco takového nakonec asi netroufnou, Nizozemci možná ano. Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.