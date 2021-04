MACHÁČEK: Americké korporace v politické agitce

V americkém státě Georgia byl před pár dny schválen nový volební zákon, který mimo jiné upřesňuje třeba takovou zdánlivou samozřejmost, jako je povinnost předložit během voleb nějaký průkaz, tedy řidičák, pas a podobně. Zákon mimo jiné též upřesnil, od kolika do kolika hodin se v tomto státě bude volit. Protože tohle se nelíbí americké progresivistické levici, bylo jasné, že to budou napadat a kritizovat politici za Demokratickou stranu a média.

Novinkou je, že se ostře vyjádřili šéfové korporací, jako jsou aerolinky Delta, výrobce nápojů Coca-Cola, finanční skupiny BlackRock a American Express a technologický gigant Cisco. Národní baseballová liga pak zrušila konání prestižních zápasů ve státě Georgia a prezident Joe Biden za to všechny protestující pochválil.



Šéf firmy Cisco prohlásil, že „vlády mají volby usnadňovat, ne komplikovat“. Firma American Express se oficiálně staví proti úsilí „potlačovat volby“. Coca-Cola se pak vyznala z toho, že bude podporovat přijetí federálního zákona, který novelu ve státě Georgia vynuluje.

Polarizovaná americká společnost se dnes neshodne už ani na tom, jak mají vypadat volby. Pravice říká, že chce chránit integritu voleb, zachovat volby svobodné, tajné, uskutečněné fyzickou přítomností volitele a konané v jeden den se spolehlivou kontrolou.

Vládnoucí levice této snaze pravice o ochranu „integrity voleb“ říká „potlačování voleb“ (anglicky „voter suppression“) a žádá volby roztažené do několika měsíců, s širokou paletou poštovního hlasování, s možností obcházet s urnou čtvrti, ulice a domovy důchodců, a hlavně nechce povinnost předkládat identifikační průkaz.

Levice se domnívá, že uvolnění volebních možností navýší volební účast sociálně slabších a vyloučených. Kritici rozvolněných volebních poměrů jsou šmahem cejchováni jako rasisti. Pravice tvrdí, že jedině volební integrita zaručí důvěryhodnost voleb.

Levice se obává, že podobné zákony jako Georgia schválí i další americké státy, kde vládnou republikáni. Pravice má zase obavy, že levice protlačí federální zákon, který z voleb udělá frašku a permanentní pouliční večírek.

Novinku ale představují i uvědomělé korporace. Tedy novinku… Už po letošním 6. lednu technologické firmy jako Amazon, Facebook, Google, Apple a Twitter začaly vymazávat účty Donalda Trumpa a jeho podporovatelů, a to s lehkostí, nad kterou vyjádřili podivení i Angela Merkelová, Emmanuel Macron nebo Alexej Navalnyj.

Nyní uvědomělé korporace zařadily další rychlostní stupeň angažovanosti. V 90. letech jsme se učili, že korporativismus, tedy provázanost firemního sektoru a vlády, je spíše doménou Rakouska nebo třeba Japonska a že USA představují ten čistý kapitalismus. A než by se řeklo švec, začínají se korporátní ikony amerického kapitalismu chovat jako smělé jednotky chozrasčotu.

Zajímavé je, že průkaz totožnosti je dnes v USA třeba k jízdě autem, založení bankovního účtu i k nástupu do letadla Delta a podobně. U voleb se ale tento požadavek rovná podle levice rasismu. Samozřejmě mohou pravicoví voliči létat něčím jiným a pít jinou sladkou vodu. Dokud to jde.

Překvapil i Joe Biden. Aktivisty kritizující volební zákon státu Georgia pochválil a pravil, že zákon zakazuje podávat voličům ve frontě vodu a občerstvení a že se nebude smět volit po páté večer, kdy se těžce pracující teprve vracejí z práce. Přitom zákon říká, že se bude volit do sedmi a vodu a občerstvení voličům nebudou smět podávat pouze politické a aktivistické organizace. A to se říkalo, že lže jenom Donald Trump.

Přečteno včera v Českém rozhlase Plus.

Více než dvě dekády poté, co se světem leteckých přepravců prohnala privatizace, ocitla se velká část evropských a asijských leteckých přepravců zpět pod státní vlastnickou kontrolou. Na skutečnost, že státy a vlády jsou dnes pevně usazeny v kokpitu, upozorňuje ve zpravodajské analýze agentura Bloomberg.



Samozřejmě je tu přímá souvislost s pandemií a s uvolněním pravidel Evropské unie pro vládní pomoc, leckdo se ale domnívá, že se státům a vládám v kokpitu jako obvykle zalíbí.

Poslední v řadě je případ aerolinek Air France / KLM, které v úterý dostaly od francouzské vlády úvěr 4,7 miliardy eur výměnou za vlastnický podíl. Francouzská vláda se stane s podílem 30 procent největším akcionářem firmy. Air France / KLM jenom následuje stejné kroky, které už udělala německá vláda s Lufthansou, ta italská s Alitalia, švédská s SAS a portugalská s TAP.

Pandemická krize je jistě legitimní argument pro vstup státu do firmy, ale samozřejmě tu zůstane pokušení, aby to vše trvalo déle. Státní firmy budou pod tlakem sloužit politické agendě.

Není to specifikum EU. Do Cathay Pacific vstoupila hongkongská vláda a do Singapore Airlines státní fond Temasek Holding. Jaká byla historie privatizace v EU? British Airways byly privatizovány v roce 1987, Lufthansa o deset let později a Air France v roce 1999. Devadesátá léta také zažila velkou deregulaci tohoto průmyslu na jednotném evropském trhu a zrod nízkonákladových aerolinek jako EasyJet a RyanAir.

Nízkonákladové aerolinie v čele s RyanAir podaly už desítky žalob proti státní pomoci velkým hráčům, zatím jsou ale neúspěšné.

MMF vydal svoji roční prognózu vývoje světové ekonomiky. Instituce varuje před velmi nerovným a divergentním ekonomickým růstem ve světě.



Amerika a Čína se povalí dopředu a vzhůru, zatímco EU a Jižní Amerika budou zaostávat. Na serveru Eurointelligence.com si všímají toho, že obavy z brexitu se přestaly v prognózách vyskytovat. Očekávaná ekonomická trajektorie Británie se vlastně velice podobá trajektorii eurozóny. Ekonomika Spojeného království se loni propadla více (o 9,9 procenta), zatímco eurozóna o 6,6 procenta. Kdo se propadl více, ten také rychleji poroste. Británie letos o pět procent, eurozóna o čtyři procenta.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.