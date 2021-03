MACHÁČEK: Blinken v Bruselu a nové trable AstraZeneky

Antony Blinken, nový americký ministr zahraničí, je v Bruselu, kde navštíví NATO a zúčastní se jednání ministrů zahraničí členských zemí Aliance. Blinken určitě ujistí evropské spojence o tom, že Amerika zůstává oddána Alianci. Jestli hned při první návštěvě otevře téma plnění zbrojních závazků ze strany evropských spojenců, je nejisté. Všeobecně se ale očekává, že hlavním politickým tématem debat spojenců budou Čína a Rusko.

Co se Číny týče, vyslala EU vstřícný krok. V den příletu amerického ministra vyhlásila sankce proti čtyřem čínským politikům z provincie Sin-ťiang kvůli represím Ujgurů.

Tvrdší postoj vůči Číně má mimochodem v Americe podporu obou politických stran, také opoziční republikáni žádají posílení transatlantické vazby a společný blok, který se bude stavět Číně.

Čínská státní média se zlobí, Evropě vyhrožují, Německu připomínají holokaust a tak dále. Odpověď na sankce prý bude dvojnásobná. Bude ohrožena nová evropsko-čínská investiční dohoda? Asi těžko. Dohoda stejně není považována za příliš výhodnou pro evropskou stranu. Možná Čína zakáže dovoz některého evropského zboží. Už nyní má EU ale obrovský schodek v obchodu s Čínou. Jen loni vzrostl ze 165 miliard eur na 181 miliard eur.

Výjimkou je Německo, které vždy mělo konzistentní přebytek v obchodu s Čínou. Ten se ale vloni také propadl do schodku. Čína je německým exportním trhem číslo jedna, především kvůli vývozu automobilů. Tento silný trend se hned tak nezmění, sankce proti čtyřem úředníkům z jedné čínské provincie nám asi megatrendy neotočí. Zatím se jedná pouze o vstřícný signál vůči Americe, věcně a podstatou je to ale zatím jen takový minisignál.

Ohledně amerických sankcí ve věci plynovodu Nord Stream 2 působí situace velmi zmatečně. Nový americký prezident Joe Biden prohlásil, že plynovod je pro Evropu velmi špatný a nevýhodný projekt. Jeho administrativa ale vzápětí odmítla konkretizovat rozšířený sankční zákon, který by postihoval i evropské firmy, jež by se podílely na financování, pojištění a certifikaci rusko-německého plynovodu. Před svou cestou do Evropy ale Blinken hrozbu sankcí zopakoval. Americký sankční zákon proti plynovodu platí a bude vymáhán.

Jenže od té doby, co před měsícem sankce věcně uplatněny nebyly, se práce na dokončení zbývající části plynovodu opět rychle rozeběhly. Dvě ruské lodi kladou už zase trubky na mořské dno jako o závod. A certifikaci plynovodu má provést veřejná nadace z Meklenburska – Předního Pomořanska, protože na nadace sankční zákon nemyslí. V německém tisku se nespekuluje o tom, zda bude plynovod dokončen, ale výhradně o tom, kdy bude dokončen.

Blinkenova opětovná hrozba sankcí ve věci plynovodu je asi trochu na oko. Při první návštěvě Evropy nebude riskovat rozkol se spojenci ani rozkol s Německem, když chce demonstrovat americký návrat k multilateralismu.

Z pohledu USA to vypadá, že prioritou je mít Evropu na své straně především ve věci Číny, i když je to zatím jen spíše symbolicky. Co se Ruska týče, mohly USA sankce kvůli plynovodu spustit už dávno před návštěvou Blinkena, a pokud Joe Biden myslí vážně svůj výrok, že Putin je „zabiják“, není nic jednoduššího než odstavit Rusko od mezinárodního platebního systému Swift, což je takový ekvivalent jaderné zbraně v mezinárodních financích. Nic takového ale nikdo nechystá.

Přečteno včera v Českém rozhlase Plus.

…

Agentura Bloomberg upozornila, že vakcína od firmy AstraZeneca má od pondělí další velký reputační problém. Panel expertů Národního institutu pro alergie a infekční choroby, který v USA posuzuje monitoring účinnosti klinických testů léků, konstatoval, že firma publikuje stará data o účinnosti vakcíny posbíraná před 17. únorem. Jde o reakci expertů na to, že firma oznámila, že účinnost její vakcíny se zvýšila na 79 procent. Experti tvrdí, že výsledky poskytují neúplný obraz o účinnosti vakcíny.

Firma AstraZeneca se omluvila a slíbila, že situaci brzy napraví. Dodejme, že očkování touto vakcínou není v Americe ještě vůbec povoleno, přestože USA mají k dispozici asi 30 milionů dávek a nepovolují její export. Dr. Anthony Fauci, vedoucí institutu, vyzval firmu, aby publikovala co nejrychleji nejnovější data o účinnosti.

Dodejme, že se proslýchá, že mezi velkými farmaceutickými firmami probíhá nejkrutější a nejdrsnější boj. Etiku konkurenčního boje v tomto průmyslu lze srovnat snad jen s etikou obchodníků se zbraněmi. Ano – je možné, že za smolným řetězcem stojí i konkurenti. Už nyní lze ale konstatovat, že bylo nastaveno zrcadlo firemnímu marketingu, PR i PA. Snad je vakcína lepší než výkon těchto oddělení konglomerátu.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.